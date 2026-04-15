S&P 500 7,000 ▲0.47 % DOW 48,380 ▼0.32 % NASDAQ 23,879 ▲1.02 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,820 ▼0.62 % S&P 500 7,000 ▲0.47 % DOW 48,380 ▼0.32 % NASDAQ 23,879 ▲1.02 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,820 ▼0.62 %
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231 EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
15 Apr 2026
Meloni rikonfirmon mbështetjen për Ukrainën: Domosdoshmëri strategjike për sigurinë e Evropës

· 2 min lexim

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka deklaruar se Italia dhe Bashkimi Evropian do të vijojnë të mbështesin Ukrainën, duke e cilësuar këtë qasje jo vetëm si detyrim moral, por si një domosdoshmëri strategjike për sigurinë kontinentale. Deklaratat u bënë gjatë një daljeje të përbashkët për shtyp, në përfundim të takimit dypalësh me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky.

Në fjalën e saj, kreu i qeverisë italiane theksoi se mbështetja ndaj Kievit, popullit dhe institucioneve të tij ka qenë e vazhdueshme dhe mbetet thelbësore, pasi në këtë konflikt rrezikohet edhe vetë siguria e Evropës.

Sipas kryeministres italiane, qeveria e saj do të vazhdojë të kontribuojë në arritjen e zgjidhjeve që garantojnë sovranitetin e Ukrainës dhe ruajnë kohezionin e aleancës euroatlantike.

Në përfundim, Meloni paralajmëroi mbi rreziqet e një qasjeje të fragmentuar mes aleatëve perëndimorë. Ajo theksoi se një Perëndim dhe një Evropë e përçarë do të përbënte një avantazh të drejtpërdrejtë për Moskën, duke dëmtuar interesat e përbashkëta të sigurisë.

