Papa Leo: Bota ka nevojë për unitet, jo përçarje! Vizita ime në Afrikë ofron një mesazh uniteti
Papa Leo deklaroi sot se vizita e tij në Afrikë ofron një mesazh uniteti dhe paqeje që bota duhet ta dëgjojë, ndërsa ai vazhdon të përballet me kritika për qëndrimin e tij ndaj luftës në Iran nga presidenti amerikan Donald Trump.
Duke folur në bordin e aeroplanit papnor nga Algjeria në Kamerun, Leo XIV përmendi vizitën e tij në Xhaminë e Madhe të Algjerit, më e madhja në Afrikë, dhe vendlindjen e Shën Agustinit të Hippos, një figurë e krishterë me ndikim të madh që e frymëzoi të bëhej prift.
Papa tha se shkuarja në xhami tregoi se pavarësisht besimeve të ndryshme mund të jetojmë së bashku në paqe.
“Mendoj se promovimi i këtij lloj imazhi është diçka që bota duhet ta dëgjojë sot”, tha ai.
Udhëtimi i Papës në Afrikë vjen në një kohë kur ai ka qenë gjithnjë e më kritik ndaj operacionit ushtarak amerikan në Iran. Kjo ka nënvizuar qëndrimin e Papës si një kundërpeshë ndaj administratës Trump.
Papa u nis për në Afrikë vetëm disa orë pasi Trump kishte nisur një sulm të jashtëzakonshëm kundër Papës dhe qëndrimit të tij ndaj luftës, me presidentin që më pas postoi një imazh të vetes në dukje si një figurë e ngjashme me Jezusin. Imazhi u fshi më vonë.
