☁️
Tiranë 18°C · Vranët 15 April 2026
S&P 500 6,999 ▲0.46%
DOW 48,399 ▼0.28%
NASDAQ 23,867 ▲0.97%
NAFTA 91.79 ▲0.56%
ARI 4,824 ▼0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
₿ CRYPTO
BTC $73,939 ▼ -0.84% ETH $2,342 ▲ +0.39% XRP $1.3758 ▲ +0.45% SOL $84.4700 ▼ -0.8%
15 Apr 2026
Breaking
Irani kërcënon të bllokojë Detin e Kuq, nëse vazhdon bllokada amerikane Magyar i kërkon dorëheqjen presidentit Sulyok Xi: Marrëdhëniet kino-ruse mbeten të çmuara në kontekstin aktual ndërkombëtar Shkon në 9 numri i viktimave në Turqi, 3 të plagosur në gjendje kritike! Arrestohet babai ish-polic i autorit Papa Leo: Bota ka nevojë për unitet, jo përçarje! Vizita ime në Afrikë ofron një mesazh uniteti
Menu
Europa

Papa Leo: Bota ka nevojë për unitet, jo përçarje! Vizita ime në Afrikë ofron një mesazh uniteti

· 2 min lexim

Papa Leo deklaroi sot se vizita e tij në Afrikë ofron një mesazh uniteti dhe paqeje që bota duhet ta dëgjojë, ndërsa ai vazhdon të përballet me kritika për qëndrimin e tij ndaj luftës në Iran nga presidenti amerikan Donald Trump.

Duke folur në bordin e aeroplanit papnor nga Algjeria në Kamerun, Leo XIV përmendi vizitën e tij në Xhaminë e Madhe të Algjerit, më e madhja në Afrikë, dhe vendlindjen e Shën Agustinit të Hippos, një figurë e krishterë me ndikim të madh që e frymëzoi të bëhej prift.

Papa tha se shkuarja në xhami tregoi se pavarësisht besimeve të ndryshme mund të jetojmë së bashku në paqe.

“Mendoj se promovimi i këtij lloj imazhi është diçka që bota duhet ta dëgjojë sot”, tha ai.

Udhëtimi i Papës në Afrikë vjen në një kohë kur ai ka qenë gjithnjë e më kritik ndaj operacionit ushtarak amerikan në Iran. Kjo ka nënvizuar qëndrimin e Papës si një kundërpeshë ndaj administratës Trump.

Papa u nis për në Afrikë vetëm disa orë pasi Trump kishte nisur një sulm të jashtëzakonshëm kundër Papës dhe qëndrimit të tij ndaj luftës, me presidentin që më pas postoi një imazh të vetes në dukje si një figurë e ngjashme me Jezusin. Imazhi u fshi më vonë.

The post Papa Leo: Bota ka nevojë për unitet, jo përçarje! Vizita ime në Afrikë ofron një mesazh uniteti appeared first on Euronews Albania.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu