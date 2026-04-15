Siguria e fëmijëve në internet, Komisioni Evropian zyrtarizon aplikacionin për verifikimin e moshës
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi këtë të mërkurë përfundimin teknik të një aplikacioni të ri për verifikimin e moshës, i krijuar për të kufizuar aksesin e të miturve në përmbajtje të rrezikshme në internet. Mjeti vjen si një përgjigje ndaj shqetësimeve në rritje për sigurinë digjitale dhe synon të zbatojë standardet e Aktit të Shërbimeve Digjitale (DSA).
Sipas njoftimit zyrtar, aplikacioni do t’u lejojë përdoruesve të vërtetojnë moshën e tyre pa ndarë të dhëna personale identifikuese me platformat online. Procesi do të funksionojë përmes konfigurimit fillestar. Përdoruesi ngarkon një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti) në aplikacion.
Sistemi gjeneron një konfirmim moshë pa zbuluar identitetin, i ngjashëm me modelin e certifikatave digjitale të përdorura gjatë pandemisë COVID-19.
Aplikacioni është ndërtuar mbi teknologji open-source, duke mundësuar përdorimin e tij edhe nga vende jashtë bllokut evropian.
Objektivat dhe rregullimi i platformave
Qëllimi primar i këtij mjeti është parandalimi i aksesit të fëmijëve në faqe që ofrojnë pornografi, bixhoz apo produkte të lidhura me alkoolin. Von der Leyen vuri në dukje se algoritmet e mediave sociale, si “scroll-imi” i pafund dhe përmbajtja e personalizuar, përbëjnë rreziqe për shëndetin mendor të përdoruesve të rinj.
Njoftimi vjen në një kohë kur presioni mbi vendet e BE-së është rritur, veçanërisht pas vendimit të Australisë për të ndaluar rrjetet sociale për personat nën 16 vjeç. Megjithëse Parlamenti Evropian ka kërkuar që 16 vjeç të jetë mosha minimale për akses në këto platforma, aktualisht nuk ka një ligj detyrues uniform për të gjithë bllokun.
Zbatimi i aplikacionit do të varet nga politikat e shteteve anëtare, por pritet të shërbejë si një instrument standard për platformat që duhet të përmbushin rregullat e reja të privatësisë dhe sigurisë në internet.
