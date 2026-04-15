S&P 500 7,000 ▲0.47%
DOW 48,380 ▼0.32%
NASDAQ 23,879 ▲1.02%
NAFTA 91.79 ▲0.56%
ARI 4,820 ▼0.62%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
₿ CRYPTO
BTC $74,088 ▼ -0.43% ETH $2,348 ▲ +0.83% XRP $1.3790 ▲ +0.84% SOL $84.7300 ▼ -0.24%
S&P 500 7,000 ▲0.47 % DOW 48,380 ▼0.32 % NASDAQ 23,879 ▲1.02 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,820 ▼0.62 % S&P 500 7,000 ▲0.47 % DOW 48,380 ▼0.32 % NASDAQ 23,879 ▲1.02 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,820 ▼0.62 %
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231 EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
15 Apr 2026
Trump sulmon Melonin për qëndrimin ndaj Iranit: Marrëdhënia jonë ka ndryshuar

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka lëshuar akuza ndaj Kryeministres italiane, Giorgia Meloni, duke e cilësuar qëndrimin e saj si “negativ” në lidhje me krizën në Lindjen e Mesme. Gjatë një interviste për televizionin Fox News, Trump la të kuptohet se marrëdhëniet diplomatike midis Uashingtonit dhe Romës janë ftohur për shkak të refuzimit të Italisë për të mbështetur operacionet ushtarake ndaj Iranit.

“Kushdo që refuzoi të ndihmonte në menaxhimin e situatës me Iranin, nuk ka më të njëjtën marrëdhënie me ne,” deklaroi Trump, duke shtuar se ishte “i shokuar” nga ky ndryshim kursi, pasi më parë e konsideronte Melonin si një udhëheqëse “të guximshme”.

Gjatë intervistës, Presidenti Trump bëri një deklaratë që ka ngritur diskutime mbi saktësinë e fakteve gjeografike dhe ekonomike. Ai pretendoi se “Italia merr sasi të mëdha nafte nga Ngushtica e Mesinës”, duke u përpjekur të argumentonte interesin strategjik të Italisë në rajon.

Sipas ANSA-s, Ngushtica e Mesinës është një kalim detar midis Siçilisë dhe Kalabrisë brenda territorit italian dhe nuk shërben si burim apo pikë kyçe tranziti për naftën ndërkombëtare, ndryshe nga Ngushtica e Hormuzit në Gjirin Persik.

Reagimet nga politika italiane

Sulmi i drejtpërdrejtë i Trump ka shkaktuar reagime të menjëhershme në Romë dhe Berlin, ku ndodhej për një vizitë zyrtare Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani.

“Një marrëdhënie aleance dhe miqësie si ajo midis Italisë dhe Shteteve të Bashkuara duhet të bazohet në besnikëri dhe respekt,” u shpreh Tajani, duke mbrojtur sovranitetin e vendimmarrjes italiane. “Meloni thotë atë që mendon dhe ajo gjithmonë do ta mbrojë Italinë.”

Edhe liderja e opozitës, Elly Schlein, ka dënuar sulmin e Trump, duke shprehur solidaritet me Kryeministren Meloni përballë presioneve të jashtme mbi politikën e jashtme të vendit. Ky tension shënon një pikë kthese në marrëdhënien midis dy liderëve, të cilët deri pak kohë më parë kishin shfaqur një afri të fortë politike.

