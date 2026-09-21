Magyar refuzon projektin e Naftogaz-it për depozita nafte në Hungari dhe konfirmon: Budapesti nuk merr pjesë në nismën “Karpatet 8”
Kryeministri hungarez Peter Magyar refuzoi të dielën projektin e gjigantit ukrainas të energjisë Naftogaz për ndërtimin e depozitave të produkteve të naftës në territorin hungarez, pranë kufirit me Ukrainën, dhe konfirmoi se Budapesti nuk merr pjesë në nismën rajonale "Karpatet 8", pavarësisht ftesës së Kievit.
Kryetari në detyrë i Naftogaz, Serhii Fedorenko, njoftoi të shtunën, më 20 shtator, gjatë samitit “Karpatet 8” në Ivano-Frankivsk, nënshkrimin e një memorandumi me kompaninë hungareze të energjisë Mol për ndërtimin e depozitave të produkteve të naftës në Hungari, pranë kufirit me Ukrainën — një projekt që synon të forcojë furnizimin e Ukrainës përpara dimrit, ndërsa Rusia vazhdon sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të vendit.
Vetëm një ditë më vonë, kryeministri hungarez Peter Magyar e hodhi poshtë kategorikisht projektin. Duke folur të dielën, më 21 shtator, ai qortoi Mol-in se negocioi me palën ukrainase pa e konsultuar qeverinë, dhe pretendoi se bisedimet kishin nisur gjatë qeverisjes së Viktor Orbanit. Magyar u zotua se “asnjë depozitë ukrainase nafte nuk do të ndërtohet në Hungari për sa kohë ka qeveri Tisza”.
Mol u përgjigj më vonë duke sqaruar se bisedimet janë ende në faza shumë të hershme dhe mund të zgjasin vite, prandaj nuk e njoftoi qeverinë hungareze në këtë fazë.
Gjatë të njëjtit samit, Naftogaz nënshkroi gjithashtu dy memorandume me kompaninë polake Orlen: njëri për dërgesa LNG në tremujorin e parë të vitit 2027 dhe tjetri për furnizim me produkte nafte për Ukrainën me vlerë mbi 500 milionë dollarë, përmes Ukrnafta-s.
Po të dielën, duke folur në parlamentin hungarez, Magyar konfirmoi se Hungaria nuk merr pjesë në nismën “Karpatet 8”, pavarësisht ftesës së Ukrainës. “Kemi pasur një arsye të mirë për të mos shkuar”, tha ai, duke shtuar: “Mjafton që unë jam kryeministri i Hungarisë, dhe nëse unë nuk di për këtë, atëherë besomëni, Hungaria nuk merr pjesë në këtë forum.”
Presidenti Volodymyr Zelensky priti samitin inaugurues gjatë fundjavës; morën pjesë kryeministri polak Donald Tusk, presidenti rumun Nicusor Dan, presidenti serb Aleksandar Vucic, si dhe përfaqësues nga Çekia, Austria dhe Sllovakia. Hungaria u përfaqësua vetëm nga kreu i ambasadës në Kiev, ambasadori Antal Heizer, i cili nuk u shfaq në foton grupore dhe nuk mori pjesë në fjalimet hapëse apo në panele.
Edhe pse marrëdhëniet patën një zbutje të pjesshme pasi Magyar mori detyrën në maj, duke zëvendësuar Viktor Orbanin pro-Kremlin, kryeministri hungarez ka përjashtuar ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe përshpejtimin e anëtarësimit të saj në BE. Budapesti ndërkohë e ka ripërtërirë bllokadën ndaj bisedimeve të anëtarësimit për çështjet e të drejtave të pakicave. Një takim i mundshëm Zelensky–Magyar përflitet që në pranverë, por ende nuk ka një datë të caktuar.
Burimi: The Kyiv Independent (lexoni edhe artikullin mbi nismën “Karpatet 8”)
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