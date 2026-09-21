Shtabi i Përgjithshëm: sulmet me rreze të gjatë kanë nxjerrë jashtë funksionit 45% të kapacitetit rus të përpunimit të naftës
Fushata e vazhdueshme ukrainase e sulmeve me rreze të gjatë ndaj rafinerive ruse të naftës ka nxjerrë jashtë funksionit 45 për qind të kapacitetit total rus të përpunimit, njoftoi të dielën, më 21 shtator, Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Fushata e vazhdueshme ukrainase e sulmeve me rreze të gjatë ndaj rafinerive ruse të naftës ka nxjerrë jashtë funksionit 45 për qind të kapacitetit total rus të përpunimit, njoftoi të dielën, më 21 shtator, Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës. “Një nga pasojat është mungesa e karburantit me cilësi të lartë në Federatën Ruse”, thuhet në raport, i cili evidenton gjithashtu një rënie të mprehtë të prodhimit të benzinës dhe të naftës së standardit Euro-5/K5.
Vlerësimi vjen një ditë pas sulmeve të mëdha ukrainase me dronë dhe raketa ndaj Rafinerisë së Naftës në Moskë, më 20 shtator. Sipas kryebashkiakut Sergey Sobyanin, forcat ruse rrëzuan mbi 1.600 dronë në gjithë Rusinë, 450 prej tyre të drejtuar drejt Moskës.
Sipas Reuters, duke cituar burime të industrisë, rafineria e Moskës, në pronësi të Gazprom Neft, ndali prodhimin pas sulmit të 20 shtatorit: u goditën njësitë kryesore të distilimit të naftës së papërpunuar dhe riparimi mund të kërkojë javë të tëra.
Sulmi ndaj Moskës ishte vetëm i fundit në një valë sulmesh ndaj rafinerive ruse — dy të tjera, në rajonet Yaroslavl dhe Samara, u goditën që nga 14 shtatori, sipas ushtrisë ukrainase.
Fushata është bërë e mundur nga zgjerimi dramatik i arsenalit të Kievit: dronët dhe raketat me rreze të gjatë jo vetëm që arrijnë rregullisht objektiva mbi 1.500 kilometra larg territorit të kontrolluar nga Ukraina, por lëshohen në numër të mjaftueshëm për të tejkaluar rrjetet e dendura ruse të mbrojtjes ajrore, si ajo që mbron Moskën.
Në raportin e tij për sulmin, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina përdori disa sisteme armësh kryesisht të prodhuara në vend, përfshirë raketën e lundrimit Flamingo. Ai përmendi edhe një “Pelican” — disa media raportuan gabimisht se ishte përdorimi i parë i konfirmuar i raketës balistike FP-7, por raportet e mëvonshme sqaruan se Pelican është një dron.
Burimi: The Kyiv Independent
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