Majnl-Rajzinger: Mali i Zi nuk do të trajtohet me planin e pranimit hap pas hapi, sepse është më i përparuari
Ministrat e jashtëm të Austrisë (Beata Majnl-Rajzinger), Çekisë (Petar Maqinka) dhe Sllovakisë (Juraj Blanar) — anëtare të formatit të Sllavkovit S3 — u takuan në Vilën Goricë me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Malit të Zi, Ervin Ibrahimoviqin, njofton RTCG.
Në qendër të bisedimeve ishin anëtarësimi i Malit të Zi dhe i Ballkanit Perëndimor në BE, kërcënimet hibride, siguria dhe Plani i Rritjes.
Ibrahimoviq u shpreh se nuk bëhet më fjalë vetëm për ambicie, por për siguri se Mali i Zi do të bëhet anëtari i 28-të i BE-së në vitin 2028, me synimin për mbylljen e të gjitha kapitujve deri në fund të vitit.
Ministrja austriake Majnl-Rajzinger deklaroi se plani i pranimit gradual, hap pas hapi, nuk do të zbatohet për Malin e Zi, sepse është më i përparuari në negociata; ajo theksoi se kontrollet ndaj pastrimit të parave janë forcuar, sidomos kur bëhet fjalë për para nga Rusia, sipas raportimit të RTCG-së.
Ministri çek lavdëroi institucionet malazeze dhe ndryshimet kushtetuese të miratuara, ndërsa homologu sllovak deklaroi se nuk ka shkurtore dhe se reformat duhen zbatuar.
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