Maltë-Gjibraltar, dy ekipe kombëtare dhe një origjinë futbollistike
Të enjten, më 1 tetor, Malta dhe Gjibraltari do të përballen në Ligën D të Ligës së Kombeve, një përplasje midis dy entiteteve të vogla futbollistike me histori çuditërisht të ngjashme. Të dyja u prezantuan në këtë lojë nëpërmjet pranisë britanike në Mesdhe. Ishte ushtria ajo që solli futbollin në Maltë dhe Gjibraltar, dhe ai gradualisht u transformua nga një argëtim në një fenomen popullor.
Në ishullin në jug të Italisë, kapitulli i parë i historisë daton pikërisht në vitin 1882, kur u luajt ndeshja e parë midis ushtarëve të garnizonit britanik dhe pjestarëve të Royal Engineers. Ishin ushtarët që shërbenin në Kurorë në një nga territoret kryesore mesdhetare ata që sollën futbollin në Maltë. Dhe pikërisht nga ndeshjet ndër-njësi deri te ndeshjet gjithnjë e më popullore kundër vendasve lindi interesi për këtë sport. Loja gradualisht u zhvendos përtej kazermave, duke gjetur vendin e saj në jetën sportive të ishullit.
Rritja ishte e shpejtë. Midis fundit të shekullit të 19-të dhe fillimit të shekullit të 20-të, futbolli filloi të merrte formë me ekipe dhe gara. Shoqata e Futbollit të Maltës u themelua në vitin 1900, ndërsa kampionati i parë kombëtar u luajt midis viteve 1909 dhe 1910. Lidhja me rrënjët e saj britanike vazhdoi, edhe pse futbolli gradualisht u bë gjithnjë e më integral për identitetin sportiv maltez. Dy data shumë të rëndësishme për ishullin ishin viti 1959 dhe 1960, kur u bashkua përkatësisht me FIFA-n dhe UEFA-n.
Edhe në Gjibraltar futbolli u soll nga forcat e armatosura britanike. I prezantuar në shekullin e 19-të, përhapja e tij fillimisht ndodhi përmes ndeshjeve të luajtura midis ushtarëve të vetë garnizonit. Megjithatë, klubet e para civile mbërritën shpejt. Prince of Ëales FC u themelua në 1892, dhe Gibraltar FC vitin pasardhës. Gjithmonë ka qenë interesi më i madh i popullsisë ta largonte lojën nga konteksti ushtarak.
Një datë tjetër simbolike është viti 1895, kur u themelua Shoqata Civile e Futbollit të Gjibraltarit (paraardhësja e GFA-së moderne), një nga shoqatat më të vjetra të futbollit në botë. Megjithatë, për shumë vite, futbolli vendas mbeti i lidhur me praninë ushtarake, me ndeshje të luajtura midis ekipeve civile dhe atyre të garnizonit. Kampionati i parë u krijua në vitin 1907. Më shumë se një shekull më vonë, Gjibraltari ka qenë në gjendje të hyjë në radarin ndërkombëtar të futbollit: në vitin 2013, u bashkua me UEFA-n dhe në vitin 2016, me FIFA-n.
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.