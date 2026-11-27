Mandiq: Mali i Zi do të mbyllë të gjithë kapitujt e negociatave me BE-në deri në fund të vitit
Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandiq, deklaroi në seancën e Komitetit të Përhershëm të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Budvë se beson fuqishëm se vendi do t'i mbyllë të gjithë kapitujt me BE-në deri në fund të vitit, duke e cilësuar këtë periudhë historike për Malin e Zi.
Komiteti i Përhershëm i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës mbajti sot një seancë në Budvë, në kuadër të kryesimit të Malit të Zi me Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës, siç njofton Tv Boin. Në takim u theksua se Këshilli i Evropës do të vazhdojë të mbështesë reformat në Mal të Zi, duke shprehur shpresën se procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian do të përfundojë me sukses.
Kryetarja e Komitetit, Petra Bajr, përshëndeti përparimin e Malit të Zi drejt BE-së dhe theksoi rëndësinë e forcimit të sundimit të ligjit. Ajo konfirmoi gatishmërinë e Këshillit të Evropës për të vazhduar mbështetjen ndaj reformave në vend.
Ndërkaq, kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandiq, e cilësoi këtë periudhë si historike për vendin, duke theksuar se anëtarësimi në BE mbetet objektiv strategjik. “Besoj fuqishëm se deri në fund të vitit do t’i mbyllim të gjithë kapitujt me BE-në”, deklaroi Mandiq, duke shtuar se Kuvendi ka miratuar më shumë se 500 ligje në kuadër të agjendës evropiane.
Në takim foli edhe zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme, Ervin Ibrahimoviq, i cili theksoi se mbrojtja e demokracisë kërkon institucione të forta dhe politika të qëndrueshme. Ai përmendi si sfida agresionin rus ndaj Ukrainës, dezinformimin, polarizimin dhe dobësimin e besimit në institucione.
Gjatë seancës u trajtuan edhe çështje që lidhen me dhunën ndaj grave, korrupsionin, trazirat sociale dhe forcimin e të drejtave demokratike në Evropë.
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