Black Friday Finest në Miele Experience Center – Çmime speciale për pajisje premium
Cilësia premium e Miele Experience Center vjen me çmime speciale për Black Friday!
Në Miele Experience Center, te Rrethi i Çagllavicës në Prishtinë, ju presin oferta ekskluzive për pajisje elektroshtëpiake që sjellin teknologji inovative, performancë dhe komoditet në përditshmëri.
Nën moton “Black Friday Finest”, Miele Experience Center dhe Electro Magic sjellin një përzgjedhje produktesh me çmime promocionale, duke krijuar mundësinë që pajisjet e njohura për cilësinë dhe funksionalitetin e tyre të bëhen pjesë e shtëpisë suaj me kushte më të favorshme.
Cilat janë ofertat e Black Friday nga Miele Experience Center ?
Në kuadër të kësaj kampanje, disa nga pajisjet që mund t’i blini me çmime speciale janë:
- Pllakë elektrike Miele KM 6520 FR – 799 €
- Furrë Miele H 2455 B Obsidian Black – 899 €
- Rrobalarëse Miele WSB363 WCS PWash 8 kg – 949 €
- Tharëse rrobash Miele TSC643WP EcoSpeed 8 kg – 949 €
- Fshesë Miele Boost CX1 Blue Pulse Obsidian Black – 199 €
Nga përgatitja e ushqimit te kujdesi për rrobat dhe pastërtia e shtëpisë, këto pajisje kombinojnë dizajnin modern me teknologjinë dhe standardet e cilësisë që karakterizojnë Miele.
Vizitoni Miele Experience Center dhe zbuloni ofertat nga afër
Për ata që po planifikojnë të pajisin shtëpinë me produkte të reja apo të zëvendësojnë pajisjet ekzistuese, kjo është mundësia për të zgjedhur cilësinë Miele me çmime speciale.
Ofertat e Black Friday Finest janë të vlefshme deri më 30 nëntor, në Miele Experience Center, te Rrethi i Çagllavicës, Prishtinë.
Për më shumë informacione rreth produkteve dhe ofertave, kontaktoni në numrin +383 48 500 257.
Black Friday Finest në Miele Experience Center – cilësi premium me çmime speciale!
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