Albana Vokshi e kishte paditur Taulant Ballën për shpifje, GJKKO pushon çështjen!
Gjykata e Posaçme ka vendosur këtë të premte, më 27 nëntor, pushimin e çështjes penale ndaj Taulant Ballës, i akuzuar nga Albana Vokshi për veprat penale të “Shpifjes” dhe “Fyerjes”.
Vendimi është marrë nga gjyqtari Erjon Bani, një muaj pasi Vokshi kishte depozituar në GJKKO kërkesën për gjykimin e Ballës, më 27 tetor 2026.
Çështja penale ishte regjistruar me numër 142, ndërsa akuzat ndaj Ballës mbështeteshin në nenet 120/2 dhe 119/2 të Kodit Penal.
Në përfundim të gjykimit, GJKKO vendosi pushimin e çështjes, bazuar në nenin 59, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale, ndërsa shpenzimet gjyqësore ia ngarkoi viktimës akuzuese, Albana Vokshi.
Padia lidhet me një përplasje të ndodhur në seancën plenare të Kuvendit më 5 mars 2026, kur Taulant Balla iu drejtua deputetes demokrate me shprehjen “0900, për ty Albana kam këtë numrin”, deklaratë që Vokshi e konsideroi fyese.
Pas reagimeve të opozitës, Balla sqaroi se bëhej fjalë për një numër telefonik informues të Bashkimit Evropian dhe i kërkoi ndjesë deputetes nëse ishte ndjerë e fyer, ndërsa Vokshi e cilësoi këtë shpjegim si të pavërtetë dhe vendosi ta ndiqte çështjen në rrugë gjyqësore.
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