Maran shpall listën për Finlandën dhe Bjellorusinë, fton edhe Ismailin e Dinamos
Trajneri i Kombëtares shqiptare, Rolando Maran, ka shpallur sot listën e lojtarëve të grumbulluar për dy ndeshjet e fundit të Ligës së Kombeve kundër Finlandës dhe Bjellorusisë. E para luhet më 12 nëntor në stadiumin “Air Albania”, kurse e dyta m 15 nëntor në Hungari dhe pa tifozë.
Bie në sy fakti se trajneri i kuqezinjve ka ftuar për herë të parë edhe mbrojtësin e djathtë Ysni Ismaili nga Dinamo. Bashkë me të bëhen 3 lojtarë të bluve në Kombëtare, pas Alijit dhe Qefalisë.
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