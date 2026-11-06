36 shtetas të huaj u larguan me detyrim nga Mali i Zi në tetor, mes tyre 5 nga Shqipëria
Policia malazeze realizoi 1.799 masa për kontrollin e lëvizjes, qëndrimit dhe punës së shtetasve të huaj; u kontrolluan 17.300 persona dhe u shqiptuan gjoba prej 11.300 eurosh
Policia e Malit të Zi ka larguar me detyrim 36 shtetas të huaj gjatë muajit tetor, në kuadër të kontrolleve të shtuara për lëvizjen, qëndrimin dhe punën e të huajve në vend, siç njofton Vijesti, duke iu referuar Drejtorisë së Policisë. Sipas të njëjtit njoftim, gjatë kësaj periudhe policia realizoi 1.799 masa dhe veprime për kontrollin e shtetasve të huaj.
Mes personave të larguar me detyrim janë 8 shtetas nga Turqia, 7 nga Rusia, 5 nga Kina dhe 5 nga Shqipëria. Nga 2 shtetas vijnë nga Kosova, Ukraina, Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia, ndërsa nga 1 shtetas vjen nga Polonia, Belgjika dhe Brazili.
Përveç largimeve me detyrim, autoritetet dhanë edhe 13 vendime kthimi, 13 vendime dëbimi dhe 7 vendime largimi me detyrim. Gjithashtu u morën 2 vendime për anulimin e qëndrimit deri në 90 ditë dhe 1 vendim për anulimin e qëndrimit të përkohshëm.
Kontrollet përfshinë 17.300 persona. Prej tyre, 15.900 shtetas të huaj rezultuan me qëndrim të ligjshëm, ndërsa 1.400 të tjerë me qëndrim të paligjshëm.
Në kuadër të këtyre veprimeve u ngritën 33 kallëzime kundërvajtëse dhe u dhanë 39 urdhra kundërvajtës, ndërsa gjobat e shqiptuara arritën në vlerën e përgjithshme prej 11.300 eurosh.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.