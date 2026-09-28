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Mali i Zi

Maraton humanitar noti në Dobrotë: u mblodhën 10.000 euro për spitalin psikiatrik

Në edicionin e tretë të maratonit 8 km në gjirin e Kotorrit, notarë dhe triatlonistë notuan për Spitalin Special Psikiatrik të Dobrotës.

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Edicioni i tretë i Maratonit Humanitar të Notit „Dobrota 2026“ u mbyll me një rezultat të jashtëzakonshëm: u mblodhën 10.000 euro për Spitalin Special Psikiatrik të Dobrotës, siç njofton televizioni publik i Malit të Zi, RTCG-ja. Notarë të Triatlon Klub Kotorrit, sportistë të notit në ujëra të hapura dhe triatlonistë nga Podgorica përshkuan një distancë prej 8 kilometrash në gjirin e Kotorrit, duke e shndërruar garën në një gjest të madh solidariteti.

Organizatori i maratonit, Vladimir Stevoviq, tha se në plan të parë nuk qëndronte rezultati sportiv, por humanizmi dhe bashkimi i njerëzve rreth një kauze të përbashkët. Sipas raportimit të RTCG-së, atmosfera gjatë garës ishte festive, me qytetarë të shumtë që i mbështetën notuesit nga bregu i gjirit.

Drejtori i Spitalit Special Psikiatrik të Dobrotës, Jovo Gjergjoviq, falënderoi organizatorët dhe të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e dhënë. Sipas televizionit publik, ai theksoi se ky donacion do të shërbejë për përmirësimin e kushteve të pacientëve të spitalit.

Maratoni pati edhe mbështetjen e Ushtrisë së Malit të Zi, e cila ndihmoi në organizimin dhe sigurinë e garës në ujë. Pjesëmarrësi më i ri i këtij edicioni ishte Ilija Mushtur, i cili notoi së bashku me vëllain e tij më të vogël Zhllko, ndërsa mes garuesve ishte edhe Peggy Osterman, me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila jeton prej tre vitesh në Mal të Zi, shkruan RTCG-ja.

Me këtë edicion të tretë, maratoni humanitar i Dobrotës po kthehet në një traditë të përvitshme që bashkon sportin me bamirësinë dhe dërgon një mesazh të fortë solidariteti për mbarë komunitetin.

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