«Inventing Nature»: Leonardo, Arcimboldo dhe Caravaggio përballë natyrës në ekspozitën përmbyllëse të 500-vjetorit të Palazzo Te-së
Ekspozita e hapur më 26 shtator 2026 në Palazzo Te të Mantovës bashkon tre gjigantë të Rilindjes përmes shtatë seksioneve që shpalosin natyrën si diçka që studiohet, imitohet, klasifikohet, kontrollohet — dhe ndonjëherë trembet.
MANTOVË, 27 shtator 2026 — Palazzo Te i Mantovës, kryevepra e arkitektit Giulio Romano, mbyll vitin e 500-vjetorit të vet me një ekspozitë që bashkon tre gjigantë të artit europian: Leonardo da Vinci, Giuseppe Arcimboldo dhe Caravaggio. «Inventing Nature. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio», e hapur më 26 shtator 2026 dhe që do të qëndrojë e hapur deri më 10 janar 2027, siç njofton ArtDaily, shpalos natyrën e Rilindjes përmes shtatë seksioneve — Creating, Destroying, Sensing, Reproducing, Knowing, Astonishing, Animating — që tregojnë se si njerëzit e asaj kohe e studiuan, e imitun, e klasifikuan dhe u përpoqën ta kontrollonin botën natyrore, duke e admiruar e ndonjëherë duke e trembur atë.
Pikat më të forta të ekspozitës janë dy vizatimet e Leonardo da Vinci-t, «Storm» dhe «Landslide», të huazuara nga Koleksioni Mbretëror britanik, ku gjeni i Rilindjes studion furinë shkatërruese të ujit dhe dheut; «Autoportreti si Bacco» (Bacchino malato, rreth 1595, Galleria Borghese) i Caravaggio-s; dhe portretet e famshme të Giuseppe Arcimboldo-s «The Vegetable Gardener» (Kopshtari i perimeve, rreth 1590) dhe «The Cook», ku fytyrat njerëzore ndërtohen me fruta, perime e libra — një lojë e mençur midis natyrës dhe artit që vazhdon të magjepsë edhe sot.
Vizitorët do të kalojnë edhe nëpër një Wunderkammer të rindërtuar — dhomën e çudive të Rilindjes — me vezë struci, kokos të gdhendur, guacka nautilusi dhe brirë narvali, dëshmi e etjes së epokës për të mbledhur e klasifikuar botën. Seksioni final i kushtohet automata-ve dhe orëve mekanike të oborreve europiane, makina të vogla që imitojnë jetën, krahas punëve bashkëkohore të artistes gjermane Christiane Löhr, që ndërton skulptura delikate me fara e fije bari.
Ekspozita, kuratore e së cilës janë Barbara Furlotti dhe Guido Rebecchini, ka dizajnin e ekspozitës nga studioja AMDL CIRCLE dhe Michele De Lucchi, katalogun e botuar nga Marsilio, ndërsa programi përfshin aktivitete edukative dhe performanca në qytetin e Mantovës. Një takim i rrallë midis shkencës, artit dhe kuriozitetit — pikërisht aty ku Rilindja e shpiku natyrën përsëri.
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