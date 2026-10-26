MARSEJË – Macron: Ruajmë Republikën dhe rendin pa shpallur gjendjen e jashtëzakonshme
MARSEJË, 26 tetor /ATSH-AFP/- Presidenti francez, Emmanuel Macron deklaroi sot se republika dhe rendi publik po ruheshin pa gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa theksoi se kjo masë nuk ishte e përjashtuar apo tabu nëse situata do të përkeqësohej.
“Po ruajmë sot Republikën dhe rendin publik pa shpallur gjendjen e jashtëzakonshme”, deklaroi kreu i shtetit pas një takimi me kryetarin e bashkisë së Marsejës, Benoit Payan.
”Ajo që po përjetojmë sot nuk është e krahasueshme me atë që përjetuam në verën e vitit 2023, gjatë trazirave urbane që pasuan vdekjen e të riut Nahel Merzouk”, shtoi ai.
Sipas tij, situata aktuale karakterizohet nga “një mobilizim shoqëror dhe politik”, i cili i ka rrënjët, nga njëra anë, te mobilizimi i nxënësve të shkollave të mesme dhe, nga ana tjetër, te rritja e kostos së jetesës.
Macron deklaroi gjithashtu në Marsejë se “rrjetet sociale po i dëmtojnë demokracitë tona”, duke i përshkruar ato si “instrumente për mobilizimin e aspekteve më negative”, veçanërisht më 17 tetor, pasi ato krijojnë “një lloj shkëputjeje nga realiteti në perceptimin e dhunës”.
“Ato u përdorën, veçanërisht më datë 17, për të sjellë të rinj dhe persona më të moshuar në vendet ku kryheshin akte kriminale, sulme dhe plaçkitje”, deklaroi kreu i shtetit.
Ai e përshkroi situatën aktuale si një gjendje të karakterizuar nga “një konfuzion i madh, një lloj eksitimi i vazhdueshëm që po krijohet, si dhe një magjepsje ndaj dhunës”.
Macron vlerësoi se edhe e shtuna e ardhshme do të jetë sërish “një ditë me rrezik”, për shkak të protestave të paralajmëruara.
Ai bëri të ditur se itineraret e demonstratave do të mbeten jashtë qendrave të qyteteve, me qëllim mbrojtjen e “rendit”.
Presidenti, i cili vizitoi sot bashkinë e Marsejës, godinë që ishte pushtuar për një kohë të shkurtër nga protestuesit më 17 tetor, pranoi se autoritetet nuk e kishin parashikuar aspak atë ditë mobilizimi dhe se forcat e policisë nuk ishin angazhuar në numër dhe përmasa të përshtatshme me situatën./ /Ad.Ab./ a.jor.
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