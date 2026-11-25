Matryoshka: Cila është fushata ruse e dezinformimit që synon zgjedhjet e Spanjës?
Aktorët pro-rusë po përhapin lajme të rreme dhe video mashtruese përpara zgjedhjeve të parakohshme të Spanjës më 29 nëntor, duke u shtirur si media për të minuar mbështetjen për Ukrainën dhe sanksionet evropiane kundër Rusisë.
Çfarë është fushata Matryoshka?
Episodi i sotëm i Euronews Verify hedh një vështrim mbi fushatën dezinformuese të njohur si Matryoshka, e cila merr emrin nga kukullat tradicionale ruse prej druri të zbrazëta që zvogëlohen në madhësi dhe vendosen njëra brenda tjetrës.
Ka qenë në veprim që të paktën që nga viti 2023, sipas organit mbikëqyrës të ndërhyrjeve dixhitale të huaja në Francë, VIGINUM, dhe përqendrohet kryesisht në përhapjen e narrativave anti-Ukrainë për të provuar të dobësojë mbështetjen për të në Perëndim, megjithëse përhap pretendime të rreme edhe për vendet e tjera evropiane.
Një nga strategjitë e saj kryesore është të imitojë burime legjitime, siç janë mediat dhe organizatat kërkimore, duke u vjedhur identitetin vizual për të përhapur dezinformimin përmes një mbulese besueshmërie.
Ndonjëherë njihet edhe si Operacioni Mbingarkesë, një emër që përdoret për t’iu referuar taktikës tjetër të fushatës për bombardimin e gazetarëve, verifikuesve të fakteve dhe studiuesve me pretendime të rreme për të mbingarkuar fjalë për fjalë burimet e tyre.
Pse Matryoshka po i drejtohet Spanjës?
Qeveria e Spanjës është goditur së fundmi nga fatkeqësi hekurudhore, skandale korrupsioni dhe një krizë emigrantësh, që do të thotë se Partia Popullore konservatore tani kryeson shumicën e sondazheve.
Partia anti-imigracion dhe euroskeptike Vox mund të përbëjë gjithashtu një kërcënim, pasi ajo vazhdimisht renditet e treta në sondazhe dhe po u merr votat socialistëve.
Mes gjithë kësaj paqëndrueshmërie politike, fushatat e dezinformimit “Matryoshka” dhe të tjera të ngjashme synojnë të përfitojnë nga pasiguria, duke ndërhyrë në procesin demokratik për të provuar të destabilizojnë më tej Spanjën, të dobësojnë Evropën dhe të trondisin mbështetjen për Ukrainën dhe sanksionet ndaj Rusisë.
Në një mënyrë të ngjashme, ata përpiqen gjithashtu të përhapin narrativa që u sjellin dobi politikanëve që janë më simpatikë ndaj Moskës, ose atyre që deklarojnë hapur se do të zvogëlojnë ndihmën për Kievin.
Cili është objektivi kryesor i Matryoshka-s?
Ekonomia duket të jetë pika e dobët mbi të cilën Matryoshka po përpiqet të shënojë goditje, me qëllim që të dëmtojë besimin e qytetarëve në demokraci.
“Është një nga temat që qëndrojnë pas humbjes së [Presidentit të SHBA-së] Donald Trump në zgjedhjet e mesit të mandatit”, tha për Euronews Verify Andreu Casero-Ripollés, profesor i gazetarisë dhe komunikimit politik në Universitetin Jaume I.
“Dhe ky lloj dezinformimi përpiqet të krijojë ndjesinë se ekonomia po shkon shumë keq dhe ka shumë probleme që mund të zgjidhen vetëm me masa radikale”, shtoi ai.
A është Evropa e përgatitur për një valë të mashtrimeve të thella politike?
Gjithashtu në episodin e sotëm, nga një video e rreme që synonte gruan e kryeministrit spanjoll deri te një video fushate e gjeneruar nga inteligjenca artificiale që paraqiste kryeministrin e Greqisë, IA duket se po synon gjithnjë e më shumë komunikimin politik, me shqetësim në rritje për deepfakes.
Një arsye për përdorimin në rritje të inteligjencës artificiale është se është efektive nga ana e kostos dhe kohës, tha për Euronews Verify Kuhu Badgi, nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.
“Në të kaluarën, për të krijuar një reklamë politike, qoftë një reklamë në televizion apo edhe një fushatë në mediat sociale, do të duheshin burime si koha. Do të duheshin miliona dollarë për sa i përket financimit të këtyre iniciativave.”
Cilat janë rreziqet dhe si mund t’i dallojnë votuesit “deepfake”-t?
Ekspertët pohojnë se përdorimi i përmbajtjes së gjeneruar nga inteligjenca artificiale po përhapet dhe krijohet përtej linjave politike.
Në Evropë, disa parti që përdorin këtë mjet po e etiketojnë përmbajtjen e tyre si të tillë, edhe nëse shkronja dhe ngjyra janë ndoshta shumë të vogla, ndërsa të tjerat jo.
Sipas Aktit të BE-së për Inteligjencën Artificiale, përmbajtja e manipuluar video që i ngjan personave, vendeve ose entiteteve ekzistuese duhet të zbulohet qartë.
Këto video i nënshtrohen gjithashtu ligjeve kombëtare. Për shembull, një ish-anëtar i Partisë Socialiste në Spanjë thuhet se ka akuzuar Partinë Popullore për shpifje dhe vjedhje të identitetit dixhital.
Kjo ndodhi pasi një video përdori ngjashmërinë e saj për të lënë të kuptohej se ajo kishte punuar për të minuar gjyqësorin dhe zbatimin e ligjit për të ndihmuar socialistët.
Ndërsa politikanët diskutojnë se sa etikisht dhe politikisht korrekte është kjo valë e re videosh, pothuajse nëntë në 10 qytetarë të BE-së pajtohen se manipulimi online, duke përfshirë përmbajtjen e gjeneruar nga inteligjenca artificiale dhe deepfakes, përbën një kërcënim për proceset demokratike.
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