Reds përmbysin Giants, fitojnë 10-9 pas rikthimit të madh në pjesën e 9-të
Cincinnati Reds fituan 10-9 ndaj San Francisco Giants në një ndeshje të mbushur me përmbysje dhe goditje të shumta; Reds përfunduan me 15 goditje dhe pa gabime, ndërsa Giants regjistruan 12 goditje dhe 2 gabime. Fitues i ndeshjes u regjistrua T. Santillan (2-4), humbës D. Smith (0-5), dhe E. Pagán mori shpëtimin e 17-të; D. Smith shënoi edhe një blown save (3).
Siç raporton Bleacher Report, ndeshja pati moment vendimtar në pjesën e 9-të, kur Cincinnati realizoi shtatë pikë për të përmbysur rezultatet dhe për të marrë fitoren. Gjatë sfidës u shënuan homerë nga Héctor Rodríguez dhe Jonah Cox, ndërsa një single i José Trevino solli një pikë vendimtare për ekipin e tij.
Menaxhimi i bullpen-it dhe reagimi i ofensivës në pjesët e fundit vendosën fatin e sfidës; D. Smith nuk arriti të ruante avantazhin dhe pësoi humbjen, ndërsa Reds shfrytëzuan serinë e goditjeve për të fituar një ndeshje me përmbysje dramatike.
Sipas Bleacher Report, pas kësaj fitoreje Cincinnati përmirësoi rekordin në 63-71, ndërsa San Francisco mbetet 54-79; statistikat e plota dhe përmbledhja e ndeshjes përshkruhen në raportin e ndeshjes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.