«Mayday» i Ryan Reynolds dhe Kenneth Branagh bëhet debutimi më i madh i një filmi në historinë e Apple TV
Reynolds njoftoi vetë rekordin të martën: komedia e aksionit e Daley dhe Goldstein është hapja më e ndjekur e një filmi në platformë, ndërsa fitoret e Emmy-t e çojnë Apple TV në javën më të shikuar ndonjëherë.
Komedia e aksionit «Mayday», me Ryan Reynolds dhe Kenneth Branagh në rolet kryesore, është bërë debutimi më i madh i një filmi në historinë e Apple TV-së — siç njoftoi vetë aktori të martën, raporton Cinema Express duke cituar Deadline. Reynolds falënderoi publikun për arritjen dhe shprehu admirimin e tij për bashkë-yllin Branagh.
Filmi zhvillohet në epokën e Luftës së Ftohtë: Reynolds luan një pilot të Marinës amerikane që mbetet i bllokuar në territorin e armikut gjatë një misioni sekret, dhe shansi i tij i vetëm për të mbijetuar është aleanca me një ish-agjent të KGB-së (Branagh), një personazh plot ekscentricitet. Regjinë e kanë John Francis Daley dhe Jonathan Goldstein, në role shfaqen edhe Maria Bakalova, Marcin Dorocinski dhe David Morse, ndërsa prodhues janë David Ellison, Dana Goldberg dhe Don Granger.
Sipas Deadline, suksesi i «Mayday» — së bashku me fitoret e shumta të Emmy-ve në ceremoninë e fundit — i dha Apple TV-së javën më të shikuar në historinë e shërbimit. Në rritjen e shikueshmërisë kontribuuan edhe tituj të tjerë si «Widow’s Bay», «Pluribus» dhe «Ted Lasso».
«Mayday» shënon bashkëpunimin e parë mes Reynolds dhe Branagh. Në një bisedë të fundit për People, ylli i «Deadpool» rrëfeu se fillimisht ndihej i intimiduar të punonte me Branagh, të cilin e konsideron «një gjeni» dhe «vërtet të talentuar», por pranoi se shijoi mundësinë për t’u bashkuar me të dhe për të përmirësuar artin e vet.
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