Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,674 ▼0.13%
DOW 51,255 ▼0.44%
NASDAQ 26,838 ▲0.07%
NAFTA 91.29 ▼1.41%
ARI 4,197 ▲0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,519 ▲ +0.58% ETH $2,697 ▲ +1.02% XRP $1.5311 ▲ +3.02% SOL $119.5200 ▲ +1.11%
S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 % S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Patoulis pas referimit nga Georgiadis: “Unë e kërkova vetë kontrollin — t’i jepet fund antropofagjisë” Filipçe: Mickoski nuk ka ndërmend ta vazhdojë rrugën evropiane — “do të mbetemi të izoluar” “Ambicia jonë, jo vetëm të jemi anëtarë të NATO-s”- 75 oficerë nga Shqipëria e Kosova nisin tre kurset profesionale, Lëvizte me armën plot, arrestohet 31-vjeçari, i sekuestrohet pistoleta dhe 14 fishekë Xolo Maridueña debuton në Broadway: ylli i «Cobra Kai»-it i bashkohet muzikalit «Buena Vista Social Club»
Menu
Film

«Mayday» i Ryan Reynolds dhe Kenneth Branagh bëhet debutimi më i madh i një filmi në historinë e Apple TV

Reynolds njoftoi vetë rekordin të martën: komedia e aksionit e Daley dhe Goldstein është hapja më e ndjekur e një filmi në platformë, ndërsa fitoret e Emmy-t e çojnë Apple TV në javën më të shikuar ndonjëherë.

· 2 min lexim

Komedia e aksionit «Mayday», me Ryan Reynolds dhe Kenneth Branagh në rolet kryesore, është bërë debutimi më i madh i një filmi në historinë e Apple TV-së — siç njoftoi vetë aktori të martën, raporton Cinema Express duke cituar Deadline. Reynolds falënderoi publikun për arritjen dhe shprehu admirimin e tij për bashkë-yllin Branagh.

Filmi zhvillohet në epokën e Luftës së Ftohtë: Reynolds luan një pilot të Marinës amerikane që mbetet i bllokuar në territorin e armikut gjatë një misioni sekret, dhe shansi i tij i vetëm për të mbijetuar është aleanca me një ish-agjent të KGB-së (Branagh), një personazh plot ekscentricitet. Regjinë e kanë John Francis Daley dhe Jonathan Goldstein, në role shfaqen edhe Maria Bakalova, Marcin Dorocinski dhe David Morse, ndërsa prodhues janë David Ellison, Dana Goldberg dhe Don Granger.

Sipas Deadline, suksesi i «Mayday» — së bashku me fitoret e shumta të Emmy-ve në ceremoninë e fundit — i dha Apple TV-së javën më të shikuar në historinë e shërbimit. Në rritjen e shikueshmërisë kontribuuan edhe tituj të tjerë si «Widow’s Bay», «Pluribus» dhe «Ted Lasso».

«Mayday» shënon bashkëpunimin e parë mes Reynolds dhe Branagh. Në një bisedë të fundit për People, ylli i «Deadpool» rrëfeu se fillimisht ndihej i intimiduar të punonte me Branagh, të cilin e konsideron «një gjeni» dhe «vërtet të talentuar», por pranoi se shijoi mundësinë për t’u bashkuar me të dhe për të përmirësuar artin e vet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu