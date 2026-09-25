Mbarë Kosova proteston për çlirimtarët: Përfunduan tubimet në Pejë dhe Istog
Të thirrura nga OVL-UÇK në 14 komuna, qytetarët kërkuan korrigjimin e aktgjykimit ndaj katërshes së UÇK-së në Apel
Mbarë Kosova u ngrit sot në këmbë në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të dënuar me 81 vjet burg në total nga Gjykata Speciale më 16 shtator 2026. Protestat, të thirrura nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në 14 komuna të vendit, kërkojnë drejtësi dhe korrigjimin e aktgjykimit të shkallës së parë në Apel.
Tubimet në Pejë dhe Istog kanë përfunduar tashmë. Në sheshin “Shkëlzen Haradinaj” të Pejës pejanët u mblodhën masivisht, ndërsa një nga qytetarët protestues e quajti vendimin e Gjykatës Speciale “gjykatë politike”.
Në komunat e tjera protestat vazhdojnë me pjesëmarrje të madhe. Skenderaji u mbush me qytetarë, ku një drenicake shpërtheu në lot dhe u çoi mesazh katërshes: “Nuk jeni vetëm… rroftë Kosova, rroftë liria, lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit”. Në Lipjan qytetarëve iu bashkua Shukri Buja, ndërsa në Podujevë Bulliqi deklaroi: “Dikur ata luftuan për lirinë tonë, sot jemi bashkë për lirinë e tyre”. Në Ferizaj Aliu e quajti vendimin “të pakuptueshëm dhe selektiv”, ndërsa tubime u mbajtën edhe në Mitrovicë e Deçan, ku u marshua për çlirimtarët.
Mesazhi i përbashkët i protestuesve është i qartë: drejtësi për ish-krerët e UÇK-së dhe korrigjimi i aktgjykimit në Apel. Dega e OVL-UÇK-së në kryeqytet i është bashkuar protestës nga ora 21:00 në sheshin “Skënderbeu” të Prishtinës.
Burimi: Klan Kosova
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