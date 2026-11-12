Mbi 770 shkolla në Britani morën kërcënime me bomba përmes email-it: Do t’ju shkatërrojmë
Më shumë se 770 shkolla në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë 470 në Skoci dhe më shumë se 300 shkolla në Irlandën e Veriut, morën sot email-e identike me kërcënime për bomba.
Policia e Skocisë tha se njësia e saj e krimit kibernetik dhe mashtrimit po kryente një hetim të gjerë për të përcaktuar burimin e mesazheve, ndërsa oficerët vazhduan të punonin me partnerët e zbatimit të ligjit në të gjithë Britaninë dhe në nivel ndërkombëtar, raportoi Independent Radio News.
Policia e Skocisë tha se mesazhet po vlerësoheshin dhe po trajtoheshin si mashtrime.
Autoriteti Arsimor i Irlandës së Veriut tha se një mesazh i dërguar shkollave në territorin e saj kishte ngjashmëri me një kërcënim të rremë nga muaji i kaluar.
Të paktën 300 shkolla në Itali u evakuuan sot pasi morën të njëjtin mesazh me email në lidhje me një kërcënim me bombë, i cili përmbante edhe një kërcënim drejtuar kryeministrit italian Giorgio Meloni, tha ministri italian i Arsimit Giuseppe Valditara.
Ai tha se numri i shkollave që morën mesazhe kërcënuese mund të rritet, raportoi Ansa.
Në një mesazh të ri dërguar shkollave, ai kërcënon me fjalët: “Do t’ju shkatërrojmë”, dhe mesazhi është nënshkruar me emrin “Mikhail Andropov”.
“Ne vendosëm një bombë në motorin e makinës së Kryeministrit tuaj”, thuhej gjithashtu në email.
Një incident i ngjashëm ndodhi në Itali ditët e mëparshme kur një email u dërgua në adresat e 280 drejtorëve të shkollave.
Në Evropë , supermarketet, bankat e gjakut, trafiku ajror dhe stacionet televizive kanë qenë kohët e fundit shënjestra të sulmeve hibride .
Emailet kërcënuese të dërguara në stacionet televizive dhe aeroplanët në të gjithë Evropën ishin gjithashtu të nënshkruara me emrin Mikhail Andropov.
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