☁️
Tiranë 15°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 86.25 ▼0.32%
ARI 3,980 ▼0.5%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $73,893 ▲ +0.28% ETH $2,053 ▲ +0.06% XRP $1.0497 ▼ -0.66% SOL $83.4100 ▼ -0.04%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.25 ▼0.32 % ARI 3,980 ▼0.5 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.25 ▼0.32 % ARI 3,980 ▼0.5 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
12 Nën 2026
Breaking
Protestuesit kundërshtojnë sërish gjobat e policisë në “Bulevardin Dëshmorët e Kombit” “E pamundur që Vlora Hyseni të mos jetë bashkëpunëtore”, Myftari: Kanë mburojë politike “Nuk dimë ku t’i çojmë lekët”, pjesë nga bisedat e Franc Çopjas dhe Ervis Çelës për miliona euro dhe lingota ari Sulmet kibernetike ndaj Francës, Ferit Hoxha: Shqipëria në solidaritet të plotë, autorët duhet të japin llogari Rama nga Dublini: Shohim një derë të hapur për t’u bërë pjesë e BE-së, jemi në një moment përcaktues të historisë tonë
Menu
Politika

Sulmet kibernetike ndaj Francës, Ferit Hoxha: Shqipëria në solidaritet të plotë, autorët duhet të japin llogari

· 2 min lexim
Sulmet kibernetike ndaj Francës, Ferit Hoxha: Shqipëria në solidaritet të plotë, autorët duhet të japin llogari

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka shprehur solidaritetin e Shqipërisë me Francën pas sulmeve kibernetike të cilësuara si shkatërruese dhe të një shkalle të paprecedentë, të kryera nga një njësi ofensive kibernetike e lidhur me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit.

Përmes një reagimi në platformën X, Hoxha thekson se Shqipëria e kupton mirë situatën me të cilën po përballet aktualisht Franca, pasi edhe vendi ynë ishte objektiv i sulmeve të ngjashme kibernetike në vitin 2022, të ndërmarra nga aktorë shtetërorë iranianë.

Kryediplomati shqiptar nënvizon se sulmet kibernetike të sponsorizuara apo të mbështetura nga shtete nuk duhet të normalizohen dhe as të tolerohen, ndërsa autorët duhet të mbajnë përgjegjësi.

Sipas Hoxhës, sulmet ndaj infrastrukturës kritike përbëjnë kërcënim të drejtpërdrejtë për funksionimin dhe sigurinë e një shoqërie, pavarësisht nëse realizohen përmes eksplozivëve apo kodeve keqdashëse.Në reagimin e tij, ministri thekson gjithashtu nevojën për një Evropë të bashkuar përballë kërcënimeve të tilla, me qëllim forcimin e qëndrueshmërisë kolektive dhe garantimin e përgjegjësisë për autorët e sulmeve.

“Evropa duhet të qëndrojë e bashkuar, të forcojë qëndrueshmërinë e saj kolektive dhe të sigurojë që përgjegjësit për akte të tilla të japin llogari”, shprehet Ferit Hoxha.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu