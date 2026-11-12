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12 Nën 2026
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Kronika

Protestuesit kundërshtojnë sërish gjobat e policisë në “Bulevardin Dëshmorët e Kombit”

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Protestuesit kundërshtojnë sërish gjobat e policisë në “Bulevardin Dëshmorët e Kombit”

Në protestën e ditës së sotme në Tiranë janë mbledhur sërish të rinj dhe studentë, kryesisht në Bulevardin Dëshmorët e Kombit.

Ndërkohë, janë regjistruar debate mes disa qytetarëve dhe punonjësve të policisë, të cilët po vendosnin gjoba administrative për personat e konstatuar në protestë. Efektivët u kanë kërkuar qytetarëve dokumentet e identifikimit për të kryer procedurën e ndëshkimit administrativ.

Kryesisht gjobat janë vënë për bllokimin e rrugës duke penguar kështu dhe qarkullimin e mjeteve të transportit rrugor.

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