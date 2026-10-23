Melania Trump njofton marrëveshjen për armëpushim të përkohshëm mes Rusisë dhe Ukrainës në qytetin ukrainas Oleshky
Zonja e parë e SHBA-së, Melania Trump, njoftoi të premten një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës për të vendosur një armëpushim të përkohshëm në qytetin jugor ukrainas Oleshky, që synon të lejojë shpërndarjen e ndihmës humanitare dhe të lehtësojë evakuimin e civilëve që dëshirojnë të largohen.
Armëpushimi është planifikuar të fillojë më 29 tetor, sipas Shtëpisë së Bardhë.
“Situata në Oleshky është e tmerrshme. Oleshky është një qytet në vijën e parë të frontit të luftës në prag të katastrofës. Popullsia e mbetur e Oleshky-t përbëhet kryesisht nga banorë të moshuar që kanë nevojë urgjente për kujdes mjekësor, ilaçe, ushqim dhe ujë të pastër”, tha Melania Trump në deklaratë.
“Banorët e Oleshky-t kanë energji elektrike të kufizuar, jetojnë mes rrugëve të minuara dhe durojnë sulme të rregullta ushtarake. Ishte më se e qartë se pa ndërhyrjen time, mundësia për të sjellë ndihmë humanitare në qytet dhe për të evakuuar të moshuarit do të ishte e pamundur”, shtoi ajo.
Zonja e parë dhe përfaqësuesi i saj punuan drejtpërdrejt me udhëheqjen ruse dhe ukrainase për të përcaktuar kushtet e armëpushimit, tha Shtëpia e Bardhë.
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