Një komentator i Red Sox e quajti Jazz Chisholm Jr. ‘bush league’ dhe sugjeroi që Moran ta godiste Wells
Në ndeshjen e së dielës mes Boston Red Sox dhe New York Yankees, Jazz Chisholm Jr. mori një walk në fillim të së tetës dhe më pas vjedh bazat e dytë e të treta pa u ndalur, ndërsa Yankees kishin epërsinë 7-1. Gjatë transmetimit radiofonik në WEEI, komentatori Will Flemming e përshkroi lojtarin si “bush league” dhe sugjeroi që lëshuesi i Red Sox, Jovani Moran, të godiste kapësin Austin Wells. Analisti i stacionit, Will Middlebrooks, e kritikoi po ashtu veprimin e Chisholm, duke e quajtur atë “egoist” dhe si përpjekje për të përmirësuar statistikat personale.
Sipas Bleacher Report, Boston humbi atë ndeshje 16-1 dhe veprimi i Chisholm për të vjedhur dy baza erdhi ndërsa New York ishte duke udhëhequr 7-1. Më vonë, Austin Wells goditi një homer dy-pikësh kundër Moran, dhe komentatori i Yankees, Michael Kay, deklaroi se menaxheri Aaron Boone kishte urdhëruar Chisholm të vidhte bazën për të siguruar një pikë shtesë, gjë që mund të ndikonte në përdorimin e reliever-it David Bednar. Pas kësaj fitoreje, Red Sox mbajnë bilancin 74-63, përkatësisht katër ndeshje pas Yankees që janë 78-59, dhe humbën seri të sezonit ndaj rivalëve.
Gjatë transmetimit Flemming tha se Moran duhej t’i reagonte dhe më vonë deklaroi se lëshuesi po ecte drejt vijës së bazës së tretë dhe e po e shikonte Chisholm, madje sugjeroi edhe një përplasje fizike. Pas kritikave të shumta, ai kërkoi falje në rrjetet sociale të hënën. Reagime për komentet erdhën edhe nga figura të tjera publike; ndër të tjera, ylli i New York Knicks, Josh Hart, publikoi mesazhe kritike ndaj Flemming.
Flemming më vonë tha se Chisholm “luan lojën në mënyrë të gabuar”, por shtoi se ai është “i shkëlqyer” dhe “shumë i talentuar”; incidenti i dha pak më shumë tension rivalitetit mes dy ekipeve dhe nxiti reagime të ndryshme, siç përmendet në Bleacher Report.
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