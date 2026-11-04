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04 Nën 2026
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Europa

Merz: Trump do të vijojë qeverisjen me urdhra ekzekutivë, duke anashkaluar Kongresin

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Kancelari gjerman Friedrich Merz ka deklaruar se presidenti amerikan Donald Trump pritet të vijojë qeverisjen përmes urdhrave ekzekutivë, duke anashkaluar Kongresin amerikan, pas humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit.

Sipas raportimeve nga mediat e huaja, gjatë një forumi ekonomik, Merz u shpreh se Trump ka qeverisur prej dy vitesh pa u konsultuar me Kongresin.

Sipas tij, ai nuk pret që kjo praktikë të ndryshojë edhe pas fitores së demokratëve, të cilët siguruan kontrollin e të dy dhomave të Kongresit.

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