Merz: Trump do të vijojë qeverisjen me urdhra ekzekutivë, duke anashkaluar Kongresin
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka deklaruar se presidenti amerikan Donald Trump pritet të vijojë qeverisjen përmes urdhrave ekzekutivë, duke anashkaluar Kongresin amerikan, pas humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit.
Sipas raportimeve nga mediat e huaja, gjatë një forumi ekonomik, Merz u shpreh se Trump ka qeverisur prej dy vitesh pa u konsultuar me Kongresin.
Sipas tij, ai nuk pret që kjo praktikë të ndryshojë edhe pas fitores së demokratëve, të cilët siguruan kontrollin e të dy dhomave të Kongresit.
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