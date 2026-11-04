OBSH: 6 veprime për klimën mund të shpëtojnë 1.6 milion jetë në vit
OBSH-ja po u bën thirrje qeverive të përshkallëzojnë gjashtë masa për të trajtuar ndikimet shëndetësore të ndryshimeve klimatike, duke thënë se ato mund të shpëtojnë miliona jetë, ndërkohë që ofrojnë përfitime të mëdha ekonomike.
Ndryshimi i klimës i ekspozon popullsitë në rritje ndaj efekteve të tij dhe rreziqeve shëndetësore që vijnë si pasojë. Rreth 3.6 miliardë njerëz jetojnë në zona që i bëjnë ata shumë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve klimatike dhe ndikimit të tyre në shëndet.
Zbatimi i gjashtë ndërhyrjeve për klimën dhe shëndetin mund të parandalojë 1.6 milion vdekje çdo vit dhe të gjenerojë triliona dollarë përfitime ekonomike dhe fiskale, sipas një raporti të ri të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) të publikuar të mërkurën.
“Kriza klimatike është një krizë shëndetësore, por shumë nga dëmet që shkakton mund të parandalohen me mjetet që kemi tashmë”, tha Tedros Adhanom Ghebreyesus, Drejtor i Përgjithshëm i OBSH-së.
Gjashtë veprimet janë sistemet e paralajmërimit për shëndetin ndaj nxehtësisë; shërbimet e ujit të pijshëm rezistente ndaj klimës; objektet bazë të kanalizimeve, higjienës dhe larjes së duarve; karburante dhe teknologji më të pastra shtëpiake për gatim dhe ngrohje dhe politika më efektive të çmimeve të karburanteve fosile.
Pa ndërhyrje shtesë, rreziqe të caktuara shëndetësore të lidhura me klimën, të tilla si kequshqyerja, malaria, diarreja dhe stresi nga nxehtësia, vlerësohet se shkaktojnë 250,000 vdekje të parakohshme në vit midis viteve 2030 dhe 2050.
Deri në vitin 2050, ndryshimet klimatike mund të ekspozojnë rreth 500 milionë njerëz të tjerë në të gjithë botën ndaj vektorëve që transmetojnë sëmundje të ndjeshme ndaj klimës, vuri në dukje raporti.
Cilat janë masat?
Ndërhyrjet synojnë rreziqe të ndryshme shëndetësore që lidhen me klimën, duke filluar nga nxehtësia ekstreme dhe ndotja e ajrit deri te sëmundjet infektive dhe uji i pasigurt.
OBSH-ja dëshiron të shohë sisteme paralajmërimi për shëndetin nga nxehtësia që i paralajmërojnë popullatat për temperatura të larta të rrezikshme dhe shkaktojnë reagime të tilla si promovimi i hidratimit, sigurimi i ambienteve të ftohjes dhe arritja e grupeve vulnerabël.
Për më tepër, duhet të sigurohen burime të qëndrueshme të ujit të pastër për të parandaluar mungesat dhe ndotjen gjatë ngjarjeve ekstreme të motit, si dhe qasje në shërbimet themelore të higjienës, për të zvogëluar ekspozimin ndaj patogjenëve që transmetohen në ujë.
Kalimi në energji më të pastër do të zvogëlonte ndotësit e ajrit të brendshëm dhe emetimet e gazrave serrë dhe mund të parandalojë vdekjet dhe sëmundjet e lidhura me infeksionet e frymëmarrjes dhe sëmundjet kronike jo-ngjitëse, duke përfshirë goditjen në tru, sëmundjen ishemike të zemrës, kancerin e mushkërive dhe astmën, tha OBSH.
OBSH-ja po u bën thirrje gjithashtu qeverive të zbatojnë politika më efikase të çmimeve të karburanteve fosile duke u siguruar që çmimi pasqyron ndikimin e karburanteve fosile në shëndet, klimë dhe mjedis.
Sipas raportit, heqja graduale e lëndëve djegëse fosile ofron përfitimet më të mëdha shëndetësore, duke parandaluar më shumë se një milion vdekje të parakohshme çdo vit nga sëmundjet jo-ngjitëse, duke përfshirë goditjen në tru, sëmundjen ishemike të zemrës, kancerin e mushkërive, sëmundjen pulmonare obstruktive kronike dhe astmën, si dhe aksidentet rrugore, ndërkohë që gjeneron 5.4 trilionë dollarë amerikanë në përfitime fiskale çdo vit.
Pesë masat e tjera, mesatarisht, çdo 1 dollar amerikan i investuar vlerësohet të gjenerojë 24.8 dollarë amerikanë në përfitime, sipas OBSH-së. Kthimet pritet të jenë edhe më të mëdha në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, duke ndihmuar në uljen e pabarazive shëndetësore dhe ekonomike.
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