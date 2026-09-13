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13 Sep 2026
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Messi dhe Sam Surridge shkëlqejnë, Inter Miami dhe Nashville ndahen 2-2 në Nu Stadium Sarmë tradicionale shqiptare — gjethe lakre të mbushura me oriz dhe mish të grirë Rusia ofron shpërblim rekord: 1.5 milionë rubla për rekrutimin e çdo të huaji në luftë Sulm i ri i raportuar ndaj anijes në Ngushticën e Hormuzit — UKMTO konfirmon goditjen me projektil Antoine Griezmann ndez rikthimin e Orlando City dhe i jep ekipit shpresë për Playoff
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MLS

Messi dhe Sam Surridge shkëlqejnë, Inter Miami dhe Nashville ndahen 2-2 në Nu Stadium

· 2 min lexim

Inter Miami CF dhe Nashville SC barazuan 2-2 në një ndeshje spektakolare të zhvilluar në Nu Stadium, ku Lionel Messi dhe Sam Surridge morën rolin kryesor. Surridge realizoi dy gola, përfshirë përparësinë e hershme në minutën e katërt, ndërsa Messi shënoi një goditje të bukur me të majtën që barazoi rezultatin për Miami gjatë pjesës së dytë. Surridge vendosi golin e barazimit në shtesë, duke i dhënë ndeshjes një fund dramatik.

Sipas mlssoccer, ky rezultat ruan Nashville SC në krye të Konferencës Lindore me një avantazh nëntë pikësh ndaj Miami dhe tetë pikësh mbi Vancouver Whitecaps FC në garën për Supporters’ Shield, me nëntë ndeshje të mbetura në kalendar. Burimi gjithashtu vë në dukje dominimin e kohëve të fundit të Nashvillle ndaj Inter Miami, duke përfshirë eliminimin në Rrethin e 16-të të Concacaf Champions Cup 2026 dhe fitoren 4-1 në GEODIS Park vetëm muajin e kaluar. Trajneri i Nashville, B.J. Callaghan, përshkroi ndeshjen si një duel me intensitet të lartë dhe shumë fizikë.

Messi riktheu shkëlqimin në minutën e 62-të me një harkim të shpejtë nga jashtë zonës, një realizim që e ngriti atë në krye të garës për Këpucën e Artë të MLS me 19 gola dhe 13 asistime në sezon, si dhe konfirmoi vlerësimin e tij si dy herë fitues i çmimit Landon Donovan MLS MVP. Shumë përgëzime erdhën edhe nga trajneri i përkohshëm i Miami, Guillermo Hoyos, që e përshkroi Messin si një lojtar të veçantë. Nga ana tjetër, Surridge, sulmues i regjistruar si Designated Player, arriti shifrën 15 gola e 1 asist këtë sezon falë dy golave në këtë ndeshje; goli i barazimit erdhi pas një devijimi në shtesa, me topin që përfundoi në rrjet pas pasimit të rikthyer nga portieri Dayne St. Clair.

Barazimi i së shtunës la të dy ekipet me ambicie të mëdha për pjesën e mbetur të kampionatit dhe konfirmoi se gara për Supporters’ Shield do të jetë e hapur deri në fund. Siç raporton mlssoccer, ndeshja shërbeu si një pasqyrë e qartë e nivelit të lartë të lojës dhe rivalitetit mes dy skuadrave.

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