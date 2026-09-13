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MLS

Antoine Griezmann ndez rikthimin e Orlando City dhe i jep ekipit shpresë për Playoff

· 2 min lexim

Antoine Griezmann vazhdoi serinë impresive të golave duke shënuar për herë të pestë radhazi dhe për herë të tretë një gol vendimtar, në fitoren 3-0 ndaj Toronto FC që i dha Orlando City një fitore të qartë dhe zgjati rrugëtimin pa humbje në pesë ndeshje, katër prej të cilave fitore. Performanca e francezit ka nxitur rikthimin e skuadrës në pjesën e dytë të sezonit dhe ka bërë që tifozët e klubit të shohin më seriozisht mundësinë për të qenë konkurues në Playoff.

Siç raporton mlssoccer, Griezmann mbërriti te një Orlando City që renditej i 13-ti në Konferencën Lindore dhe po prodhonte mesatarisht nën një pikë për ndeshje; që nga debi i tij ritmi i pikëve u dyfishua, skuadra ngjiti vende dhe aktualisht është e gjashta. Që nga debutimi i tij, Orlando ka grumbulluar 20 pikë në 10 ndeshje, ndërsa Griezmann ka shënuar shtatë gola në pesë ndeshjet e fundit dhe në total në të gjitha garat ka nëntë gola. Po ashtu, skuadra mbetet e pamposhtur në takimet ku ai shënon (6 fitore, 0 humbje, 1 barazim).

Ndeshjen ndaj Toronto FC, Griezmann e hapi shënimin pak para pushimit të pjesës së parë me një finish të parëherë nga brenda zone. Ai u zëvendësua në minutën e 70-të, por loja tregoi forcën e skuadrës: braziliani i ri Harvey Sarajian doli nga stoli dhe shënoi golin e tij të parë në MLS në një mënyrë spektakolare, ndërsa Iván Angulo, që filloi si mbrojtës i majtë, u avancua dhe vulosi rezultatin në kohën shtesë të pjesës së dytë. Mbrojtësi Zakaria Taifi shprehu habinë dhe admirim për praninë e Griezmann në fushë, duke thënë se ishte si realizim i një ëndrre të fëmijërisë për shumë prej tyre.

Orlando tani përgatitet për një përballje vendimtare: gjysmëfinalja e U.S. Open Cup ndaj Columbus Crew të mërkurën, dhe më pas ndeshjet e rëndësishme të kampionatit ndaj New England Revolution më 19 shtator dhe Philadelphia Union më 26 shtator, të dyja në orën 19:30 ET dhe në Apple TV. Sipas mlssoccer, vazhdimësia e këtyre paraqitjeve mund ta vendosë qartë Orlando City-n si një prej pretendentëve kryesorë për fazën finale.

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