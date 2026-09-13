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13 Sep 2026
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MLS

Një arrëmyshk ndërhyn në fushë gjatë ndeshjes FC Cincinnati–Charlotte FC në TQL Stadium

· 1 min lexim

Një arrëmyshk hyri shkurtimisht në fushë gjatë përballjes midis FC Cincinnati dhe Charlotte FC, duke tërhequr vëmendjen e tifozëve në TQL Stadium.

Siç raporton mlssoccer, incidenti ndodhi gjatë Matchday 26 të kampionatit, kur kafsha vrapoi nëpër pistën e lojës dhe u prit me duartrokitje nga stadiumi teksa eci përgjatë fushës.

Kjo ngjarje shtohet në listën e përplasjeve të pazakonta në MLS: më parë ishte paraqitja e Raccinho në Filadelfia, si dhe dy raste me invadues të vegjël të fushës — njëri sezonin e kaluar në Audi Field të D.C. United dhe tjetri muajin e kaluar në PayPal Park të San Jose.

Sipas mlssoccer, mbetet për t’u parë se cili do të jetë invazioni i rradhës; për momentin, protagonisti i mbrëmjes ishte arrëmyshku që shkaktoi gëzim në TQL Stadium.

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