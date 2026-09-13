Ratatouille franceze — perime provençale të pjekura ngadalë
Ratatouille është pjata më e famshme e Provançës në jug të Francës: një gjellë vegjetariane me perime verore të pjekura ngadalë në vaj ulliri, e thjeshtë për t’u përgatitur dhe plot shije mesdhetare. Serviret e ngrohtë si gjellë kryesore me bukë të thekur, ose si shoqëruese e mishit dhe peshkut.
Përbërësit (për 6 porcione):
- 2 patëllxhanë mesatarë
- 3 kungulleshka
- 2 speca (i kuq dhe jeshil)
- 4 domate të pjekura (ose 400 g domate të konservuara)
- 1 qepë e madhe
- 3 thelpinj hudhër
- 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 lugë gjelle pastë domatesh
- 1 lugë çaji trumzë (ose përzierje herbes de Provence)
- 1 gjethe dafine
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Majdanoz i freskët për servirje
Hapat e përgatitjes:
- Lani të gjitha perimet dhe pritini në kube ose rrathë me madhësi të barabartë, në mënyrë që të piqen njëtrajtshëm.
- Kripni patëllxhanët e prerë dhe lërini për 20 minuta që të lëshojnë lëngun e hidhur; pastaj shpëlajini dhe thajini me letër kuzhine.
- Në një tenxhere të gjerë ose tavë ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni qepën e prerë imët për 5 minuta, derisa të zbutet.
- Shtoni hudhrën e shtypur dhe pastën e domates, skuqni edhe 1-2 minuta duke përzier.
- Shtoni specat, kungulleshkat dhe patëllxhanët; ziejini për 10-15 minuta duke i përzier herë pas here.
- Shtoni domatet e prera, trumzën, gjethen e dafinës, kripën dhe piperin. Mbuloni tenxheren dhe lëreni në zjarr të ulët për rreth 30 minuta, ose piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 35-40 minuta.
- Hiqni gjethen e dafinës, rregulloni shijen me kripë e piper dhe shërbejeni të ngrohtë, të spërkatur me majdanoz të freskët dhe pak vaj ulliri.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 40 minuta | Porcione: 6
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