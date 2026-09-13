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13 Sep 2026
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Receta gatimi

Ratatouille franceze — perime provençale të pjekura ngadalë

· 2 min lexim

Ratatouille është pjata më e famshme e Provançës në jug të Francës: një gjellë vegjetariane me perime verore të pjekura ngadalë në vaj ulliri, e thjeshtë për t’u përgatitur dhe plot shije mesdhetare. Serviret e ngrohtë si gjellë kryesore me bukë të thekur, ose si shoqëruese e mishit dhe peshkut.

Përbërësit (për 6 porcione):

  • 2 patëllxhanë mesatarë
  • 3 kungulleshka
  • 2 speca (i kuq dhe jeshil)
  • 4 domate të pjekura (ose 400 g domate të konservuara)
  • 1 qepë e madhe
  • 3 thelpinj hudhër
  • 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 1 lugë gjelle pastë domatesh
  • 1 lugë çaji trumzë (ose përzierje herbes de Provence)
  • 1 gjethe dafine
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Majdanoz i freskët për servirje

Hapat e përgatitjes:

  1. Lani të gjitha perimet dhe pritini në kube ose rrathë me madhësi të barabartë, në mënyrë që të piqen njëtrajtshëm.
  2. Kripni patëllxhanët e prerë dhe lërini për 20 minuta që të lëshojnë lëngun e hidhur; pastaj shpëlajini dhe thajini me letër kuzhine.
  3. Në një tenxhere të gjerë ose tavë ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni qepën e prerë imët për 5 minuta, derisa të zbutet.
  4. Shtoni hudhrën e shtypur dhe pastën e domates, skuqni edhe 1-2 minuta duke përzier.
  5. Shtoni specat, kungulleshkat dhe patëllxhanët; ziejini për 10-15 minuta duke i përzier herë pas here.
  6. Shtoni domatet e prera, trumzën, gjethen e dafinës, kripën dhe piperin. Mbuloni tenxheren dhe lëreni në zjarr të ulët për rreth 30 minuta, ose piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 35-40 minuta.
  7. Hiqni gjethen e dafinës, rregulloni shijen me kripë e piper dhe shërbejeni të ngrohtë, të spërkatur me majdanoz të freskët dhe pak vaj ulliri.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 40 minuta | Porcione: 6

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