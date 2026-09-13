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13 Sep 2026
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WWE

Jey Uso i përgjigjet tifozëve që e tallën gjatë turneut të WWE në Amerikën e Jugut

· 2 min lexim

Jey Uso reagoi të shtunën pas talljeve të tifozëve gjatë turneut të WWE në Amerikën e Jugut. Në Instagram Stories ai shkroi: “Yo South America, disrespect me uno mas, I’ll go home.”

Siç raporton Bleacher Report, natën e shtunë në Buenos Aires, Jey u përpoq së bashku me Jimmy Uso dhe Jacob Fatu në një përballje tag team me Seth Rollins, Solo Sikoa dhe LA Knight, por skuadra e tij doli e mundur, sipas Matt Boone të WrestlingHeadlines.com. Sipas raportimeve nga WrestlePurists, gjatë ndeshjes tifozët i kënduan Jey-tit me kore “You can’t wrestle”.

Ndërsa pozicioni i grupimit The Bloodline në skenarin e WWE shpesh është i paqartë mes roleve të mira dhe të këqija, grupi ka shfaqur sjellje antagoniste kohët e fundit. Më e dukshmja ishte sulmi ndaj Solo Sikoa në episodin e Raw më 17 gusht, ndërsa përplasjet me LA Knight, një prej babyface-ve më të pëlqyer, kanë shtuar konfliktin; në këtë kontekst reagimi i tifozëve në Amerikën e Jugut përkon me kursin narrativ që po ndjek WWE.

Sipas Bleacher Report, qasja e Jey-t në rrjetet sociale – duke iu përgjigjur direkt tifozëve – mund ta forcojë rolin e tij antagonistik dhe t’i rrisë reagimet negative nga publiku në vazhdim.

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