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Sporti

Messi shkruan një tjetër faqe të historisë, gol për trofeun e 49-të në karrierë

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Inter Miami ka fituar “Campeones Cup”, pasi mundi 2-0 meksikanët e Cruz Azul. Për skuadrën e MLS shënoi, natyrisht, Lionel Messi, i cili pas 24 minutash zhbllokoi rezultatin. Në fund ishte ish-lojtari i Real Madrid dhe Manchester United, Casemiro, që mbylli ndeshjen me golin e dytë.

Për yllin argjentinas bëhet fjalë për trofeun e 49-të të fituar në karrierë: 10 tituj kampion në La Liga, 8 Superkupa spanjolle, 4 Champions League, 3 Superkupa UEFA, 3 Botërorë për klube, 2 Ligue 1, 2 Kupa Amerike, 1 Kupë Bote, 1 Finalissima, 1 medalje olimpike, 1 Botëror U-20, 1 Superkupë franceze, 1 League Cup amerikane, 1 MLS Supporters Shield, 1 kampionat amerikan të Eastern Conference, 1 MLS Cup dhe 1 Campeones Cup.

Me golin ndaj Cruz Azul, Messi është bërë lojtari që arrin më shpejt në historinë e MLS kuotën e 100 golave për një klub, duke marrë në konsideratë të gjitha kompeticionet. Janë 100 gola dhe 55 asiste në 114 ndeshje për të. Për 8 herë fituesin e “Topit të Artë”, është goli i 36-të në një finale, ndërkohë që numri i golave në total në karrierë ka shkuar në 929.

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