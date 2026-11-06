Mets ende pa vendosur sa larg do të shkojnë për Skubalin, Cubs në garë por hezitojnë për çmimin mbi 300 milionë dollarë
Tregu i lirë u hap për 30 skuadrat të hënën në mbrëmje, dhe siç përmbledh MLB Trade Rumors në raportimin e mbrëmjes së 5 nëntorit, New York Mets dhe Los Angeles Dodgers shihen si destinacionet më të mundshme për Tarik Skubalin, ish-asin e Tigers dhe emrin numër një të tregut të lirë.
Jon Heyman i New York Post shkroi të mërkurën se Mets janë të interesuar për Skubalin, por ende nuk kanë vendosur sa larg do të shkojnë, dy vjet pas kontratës rekord të Juan Sotos. Mets kanë nevoja edhe në bullpen dhe në infield, ndërsa Dodgers janë më të përgatitur për blerje luksi.
Jeff Passan i ESPN shkroi të hënën se Chicago Cubs do të jenë në garë, por mund të hezitojnë për çmimin që pritet shumë mbi 300 milionë dollarë. Presidenti i operacioneve të Cubs, Jed Hoyer, e ka shpallur këtë offseason të fokusuar kryesisht te hedhja. Numri i parashikuar i taksës së luksit të Cubs për 2027 është 168.9 milionë dollarë, gati 100 milionë nën atë ku e mbyllën sezonin 2026. Cubs nuk kanë nënshkruar kurrë një lojtar për më shumë se kontrata 184 milionë dollarëshe e Jason Heywardit para më shumë se një dekade, ndërsa Skubal mund të komandojë më shumë se dyfishi i asaj shume.
New York Yankees do ta konsideronin të paktën një garë, sipas Kiley McDaniel të ESPN, me mundësinë të shkëmbejnë më pas nga rotacioni.
Ka tre javë e gjysmë deri në lockout-in e 1 dhjetorit, dhe Takimet e GM-ve javën tjetër marrin më shumë rëndësi këtë dimër. Heyman shkroi të enjten në mbrëmje se disa njerëz në industri presin që Skubal të dalë nga tregu herët.
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