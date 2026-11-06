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Bota

FOKUS – Epoka e përmbajtjeve të rreme, si po përpiqet teknologjia të zbulojë mashtrimet përmes inteligjencë artificiale

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e përmbajtjeve të

ROMË, 6 nëntor /ATSH-ANSA/ – Inteligjenca artificiale dhe deepfake (përmbajtje të rreme), zhvillohen mjete të reja për zbulimin e videove të manipuluara.

Përhapja gjithnjë e më e madhe në internet e përmbajtjeve të krijuara ose të manipuluara nga inteligjenca artificiale po shton shqetësimin për rrezikun e deepfake-ve, duke nxitur kompanitë teknologjike të zhvillojnë mjete më të avancuara për identifikimin e tyre.

Ndër kompanitë që po punojnë në këtë drejtim është edhe Pangram, e specializuar në verifikimin e autenticitetit dixhital, e cila ka prezantuar një funksionalitet të ri për analizimin e skedarëve video. Mjeti është në gjendje të identifikojë edhe kuadrot individuale ku është përdorur inteligjenca artificiale.

Sipas kompanisë, teknologjia mund të dallojë videot e krijuara pjesërisht nga inteligjenca artificiale nga ato të gjeneruara tërësisht prej saj. Përmes një harte termike, sistemi evidenton momentet e videos që janë produkt i ndërhyrjes së inteligjencës artificiale, duke pretenduar një saktësi mbi 98%.

“Inteligjenca artificiale e bën më të lehtë krijimin e një përmbajtjeje të rreme, por njëkohësisht e bën të besueshëm edhe dyshimin mbi një përmbajtje autentike”, shpjegon Mirko Vicenzotto nga kompania italiane Axerta, e specializuar në hetimet forenzike.

Axerta ka përfshirë gjithashtu identifikimin e deepfake-ve në listën e mjeteve të nevojshme për zbulimin e manipulimeve dixhitale dhe dallimin e provave autentike nga përmbajtjet e ndryshuara.

Ndërsa disa sisteme përqendrohen në monitorimin e përmbajtjeve pasi ato janë publikuar në internet, kompanitë e mëdha teknologjike po synojnë të garantojnë gjurmueshmërinë e tyre që në momentin e krijimit.

Një nga nismat kryesore në këtë drejtim është Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), një standard i hapur i mbështetur nga kompani si Adobe, Microsoft, Google, Intel, Sony dhe BBC.

Protokolli parashikon përdorimin e të ashtuquajturave “Content Credentials”, një lloj etikete dixhitale që regjistron origjinën e një skedari, ndryshimet që ka pësuar dhe nëse gjatë krijimit të tij janë përdorur mjete të inteligjencës artificiale.

Edhe Italia po ndërmerr hapa për të luftuar fenomenin. Pak më shumë se një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 132/2025, i cili përmes nenit 612-quater të Kodit Penal parashikon ndëshkimin e shpërndarjes së paligjshme të përmbajtjeve të krijuara ose të manipuluara me inteligjencë artificiale, kuadri ligjor është zgjeruar më tej me dekretin legjislativ nr. 160/2026, në fuqi prej 30 shtatorit.

Ky dekret përfshin deepfake-un ndër veprat penale që mund të sjellin përgjegjësi administrative për subjektet juridike, si dhe përcakton rregulla të reja për përgjegjësinë civile në rastet e dëmeve të shkaktuara nga sistemet e inteligjencës artificiale.

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