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Maqedonia e Veriut

Mickoski takohet me Lidhjen Kombëtare Maqedonase: në fokus procesi zgjedhor në Serbi dhe të drejtat e maqedonasve

Kryeministri Hristijan Mickoski bisedoi me përfaqësuesit e Lidhjes Kombëtare Maqedonase për pozitën e maqedonasve në Serbi dhe për zgjedhjet e ardhshme për këshillat kombëtarë.

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Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, realizoi sot një takim me përfaqësues të Lidhjes Kombëtare Maqedonase, ku u bisedua për procesin zgjedhor në Serbi dhe për pozitën e të drejtat e maqedonasve që jetojnë atje, siç njofton MIA.

Në qendër të bisedës, sipas raportimit të MIA-s, ishin edhe zgjedhjet e ardhshme për këshillat kombëtarë të pakicave në Serbi. Këto këshilla janë mekanizmi kryesor përmes të cilit pakicat kombëtare në Serbi ushtrojnë vetëqeverisjen e tyre në fushat e kulturës, arsimit, informimit dhe përdorimit zyrtar të gjuhës, ndërsa këshilli kombëtar maqedonas e ka selinë në Pançevë.

Takimi vjen në një periudhë kur përfaqësimi politik dhe institucional i maqedonasve në Serbi mbetet çështje e rëndësishme për komunitetin, ndërsa Shkupi zyrtar vazhdimisht thekson se ndjek me vëmendje pozitën e bashkatdhetarëve jashtë vendit.

Detaje të tjera për përfundimet konkrete të takimit nuk u bënë të ditura në njoftimin e shkurtër të agjencisë shtetërore të lajmeve.

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