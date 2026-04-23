Microsoft investon 18 mld dollarë në infrastrukturën e inteligjencës artificiale të Australisë
Microsoft njoftoi të enjten një investim prej 25 miliardë dollarësh australianë (18 miliardë dollarë) në infrastrukturën e inteligjencës artificiale (IA) të Australisë.Investimi u njoftua nga Drejtori Ekzekutiv i Microsoft, Satya Nadella, i cili po viziton Australinë, së bashku me Kryeministrin Anthony Albanese, sipas një deklarate nga kompania.
Kjo shënon investimin më të madh të Microsoft-it ndonjëherë në Australi.
Financimi do të mbështesë infrastrukturën e re dixhitale, aftësitë kombëtare të mbrojtjes kibernetike dhe programet e aftësimit të fuqisë punëtore.
“Ky angazhim do të zgjerojë ndjeshëm infrastrukturën e superkompjuterëve dhe cloud-it të Azure AI të Microsoft në Australi, do të zgjerojë Microsoft-ASD Cyber-Shield në agjenci të tjera qeveritare, do të thellojë bashkëpunimin mbi qëndrueshmërinë kombëtare me Departamentin e Punëve të Brendshme dhe do të pajisë tre milionë australianë me aftësi IA të gatshme për fuqinë punëtore”, thuhet në deklaratë.
Albanese tha se qeveria dëshiron të sigurojë që “të gjithë australianët të përfitojnë nga inteligjenca artificiale”.
“Plani ynë Kombëtar për Inteligjencën Artificiale ka të bëjë tërësisht me kapjen e mundësive ekonomike të kësaj teknologjie transformuese, duke mbrojtur njëkohësisht australianët nga rreziqet”, tha ai.
Nadella tha se Australia ka një “mundësi të madhe për ta përkthyer inteligjencën artificiale në rritje reale ekonomike dhe përfitime shoqërore”.
Microsoft gjithashtu planifikon të zgjerojë gjurmën e saj ekzistuese në ofertat Commercial Cloud dhe AI/GPU për klientët australianë me më shumë se 140% deri në fund të vitit 2029.
