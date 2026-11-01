Milatoviq: Lufta kundër korrupsionit të lartë pa rezultate konkrete, koha për alarm të kuq
Presidenti i Malit të Zi citoi analizën e BIRN-it sipas së cilës në pesë vitet e para pas ndryshimeve demokratike vetëm dy gjykime ndaj zyrtarëve të lartë përfunduan me aktgjykime të formës së prerë
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, ka paralajmëruar se lufta kundër korrupsionit të lartë nuk po jep rezultate konkrete dhe se ka ardhur koha për “alarm të kuq”, siç njofton CdM. Gjashtë vjet pas ndryshimit të pushtetit, raportet, analizat dhe dokumentet e institucioneve relevante vendase dhe ndërkombëtare tregojnë se rezultatet e Malit të Zi në luftën kundër korrupsionit të lartë mbeten të kufizuara.
Si shembull, Milatoviq citoi analizën e BIRN-it, sipas raportimit të CdM-së, sipas së cilës gjatë pesë viteve të para pas ndryshimeve demokratike vetëm dy gjykime ndaj zyrtarëve të lartë shtetërorë përfunduan me aktgjykime të formës së prerë. Ai theksoi se lufta kundër korrupsionit nuk matet me numrin e konferencave për media, premtimeve politike dhe njoftimeve publike, por me rezultate konkrete: aktgjykime të formës së prerë dhe konfiskim të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme.
Sipas Milatoviqit, sistemi antikorrupsion është i ngarkuar me mangësi serioze normative dhe institucionale, ndaj mungon përgjigja efikase institucionale, sidomos në rastet me vëmendjen më të madhe publike. Ai shprehu shqetësimin se kalimi i kohës, për shkak të joefikasitetit të institucioneve, mund ta lërë pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme përgjithmonë jashtë mundësive të drejtësisë, gjë që e quajti “fitore të padrejtësisë dhe humbje të institucioneve”.
Milatoviq kërkoi veprim më vendimtar, më të përgjegjshëm dhe të koordinuar të të gjitha institucioneve kompetente dhe tha se në emër të qytetarëve të Malit të Zi ndez “alarmin e kuq”.
Ai tha se procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian duhet të shoqërohet me shërim të vërtetë të Malit të Zi, jo me përmbushje formale të detyrimeve dhe shënjimin mekanik të aktiviteteve në agjendën evropiane. Sipas tij, integrimet evropiane duhet të ndërtojnë një shoqëri më të drejtë dhe institucione të përgjegjshme, ku ligji vlen njësoj për të gjithë.
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