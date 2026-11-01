Katari dënon sulmin ndaj cisternës së gazit të lëngshëm: akt i rrezikshëm, rezervojmë të drejtën e reagimit
Katari ka dënuar sulmin ndaj një cisterneje gazi të lëngshëm në Gjir, duke e quajtur atë akt të rrezikshëm që kërcënon sigurinë e lundrimit detar dhe sigurinë e furnizimeve globale me energji, siç njofton Al Jazeera.
Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme thuhet se Katari rezervon të drejtën të marrë të gjitha masat e nevojshme, në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara, për të mbrojtur pronën dhe interesat e tij dhe për të garantuar sigurinë e anijeve dhe ekuipazheve të tij. Autoritetet kompetente, shton ministria, kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e incidentit dhe për të identifikuar përgjegjësit.
Doha paralajmëroi gjithashtu për rrezikun e atyre që i quajti praktika të pamatura dhe të papërgjegjshme, si dhe për pasojat serioze që ato mund të kenë për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e rajonit dhe për ekonominë globale.
Më herët, kompania Qatar Gas Transport Company kishte njoftuar se njëra nga anijet e saj ishte goditur nga objekte të paidentifikuara ndërsa lundronte në Gjir, të premten. Incidenti është më i fundit në vargun e sulmeve ndaj anijeve tregtare rreth Ngushticës së Hormuzit.
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