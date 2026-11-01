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01 Nën 2026
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Mali i Zi

Spajiq: Do të tregojmë kush i mbrojti interesat shtetërore dhe kush u përpoq ta destabilizojë Malin e Zi

Kryeministri tha se proceset aktuale në vend dhe rajon konfirmojnë seriozitetin e informacioneve të shërbimeve të sigurisë dhe paralajmëroi veprim institucional e përcaktim përgjegjësie

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Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq (Foto: Lukasz Kobus/Komisioni Evropian, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)
Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq (Foto: Lukasz Kobus/Komisioni Evropian, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq, në një mesazh në rrjetin social X më 1 nëntor 2026, tha se proceset aktuale në Mal të Zi dhe në rajon konfirmojnë seriozitetin dhe cilësinë e informacioneve që disponojnë shërbimet vendase dhe partnere të sigurisë, për të cilat ai kishte paralajmëruar që në fund të gushtit, siç njofton CdM.

Sipas raportimit të CdM-së, Spajiq tha se pret që në periudhën e ardhshme, me angazhimin e plotë të të gjithë aktorëve që besojnë sinqerisht në të ardhmen evropiane të Malit të Zi, përmes veprimit institucional dhe në bazë të fakteve, t’u tregohet qytetarëve dhe partnerëve evropianë kush i mbrojti vërtet interesat shtetërore.

Sipas tij, të tjerët, duke u mbështetur në qendra informale të fuqisë nga shtete të tjera dhe duke përdorur mekanizma të palejuar, u përpoqën sistematikisht të rrezikonin stabilitetin e vendit dhe ta ndalnin rrugën e tij drejt BE-së.

CdM vë në dukje se mesazhi i ri i Spajiqit lidhet me paralajmërimet e tij të mëparshme për veprim të mundshëm hibrid nga rajoni, për të cilat ai foli në fund të gushtit, kur tha se ekzistonin informacione serioze operative të sigurisë për tentativa destabilizimi të Malit të Zi.

Si kontekst të së njëjtës ditë, grupi parlamentar i Lëvizjes Evropa Tani (PES), partia e Spajiqit, njoftoi se do t’i paraqesë kryetarit të Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje të Kuvendit të Malit të Zi një nismë për seancë dëgjimore kontrolli lidhur me ndikimin e mundshëm hibrid të huaj në hapësirën mediatike dhe politike të Malit të Zi.

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