Milatoviq takoi Zelenskin në Nju-Jork: Mali i Zi vijon mbështetjen për Ukrainën; konfirmohet vizita e Zelenskit në Mal të Zi
Presidenti Jakov Milatoviq u takua në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së me Volodimir Zelenskin; në qendër të bisedës mbështetja për Ukrainën, marrëdhëniet bilaterale dhe vizita e ardhshme e liderit ukrainas në Mal të Zi.
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, u takua në Nju-Jork me presidentin e Ukrainës, Volodimir Zelenski, në margjinat e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, njoftoi të martën gazeta malazeze Vijesti.
Dy liderët biseduan për vazhdimin e mbështetjes së Malit të Zi për Ukrainën, për thellimin e marrëdhënieve bilaterale mes dy vendeve, si dhe për vizitën e ardhshme të presidentit Zelenski në Mal të Zi, e cila u konfirmua gjatë takimit.
Milatoviq deklaroi se Mali i Zi mbetet i vendosur në mbështetje të Ukrainës dhe të përpjekjeve për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ai theksoi se Mali i Zi, si anëtar i NATO-s dhe shtet plotësisht i përafruar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, i ofron Ukrainës mbështetje të plotë — përmes OKB-së, OSBE-së, Këshillit të Evropës dhe mekanizmave të tjerë ndërkombëtarë.
Presidenti malazez mbajti fjalë edhe në Samitin e 6-të të Platformës Ndërkombëtare të Krimesë, ku tha se populli ukrainas po mbron me guxim atdheun, lirinë dhe të drejtën për të vendosur vetë për të ardhmen e tij — një luftë që, sipas tij, ka rëndësi përtej vetë Ukrainës dhe Evropës, si mbrojtje e fuqishme e parimeve themelore të Kartës së OKB-së.
Burimi: Vijesti
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