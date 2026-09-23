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Mali i Zi

UPCG: Mungesa e konsultimeve për ‘Modelin Euro’ cënoi parimin e dialogut social — biznesi nuk u pyet për pagën minimale 1.000 euro

Unioni i Punëdhënësve të Malit të Zi kritikoi mungesën e konsultimeve me partnerët socialë për 'Modelin Euro' të kryeministrit Spajiç, që parashikon pagën minimale 1.000 euro nga janari 2027; biznesi kërkon që bisedimet të kthehen në kuadrin e dialogut social.

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Unioni i Punëdhënësve të Malit të Zi (UPCG) ka kritikuar mungesën e konsultimeve me partnerët socialë për ‘Modelin Euro’, të njoftuar nga kryeministri Milojko Spajiç. Modeli i ri parashikon rritjen e pagës minimale në 1.000 euro nga janari i vitit 2027, por mënyra e shpalljes së këtyre masave, sipas UPCG-së, ka cënuar parimin e dialogut social.

Pozicionimi i punëdhënësve u bë në seancën e zgjeruar të Bordit Drejtues të UPCG-së, në të cilën mori pjesë edhe vetë kryeministri Spajiç. Seanca iu kushtua pikërisht ‘Modelit Euro’ dhe ndikimit të tij në biznesin malazez, raportoi të martën gazeta Vijesti.

Në diskutim u theksua pakënaqësia e biznesit, i cili nuk u konsultua gjatë hartimit të masave të njoftuara, si dhe mungesa e një analize të detajuar të efekteve potenciale në qëndrueshmërinë e biznesit, konkurrueshmërinë, punësimin dhe stabilitetin e përgjithshëm të ekonomisë.

UPCG bëri thirrje që bisedimi për ‘Modelin Euro’ të kthehet në kuadrin e dialogut të partnerëve socialë, në mënyrë që zbatimi i zgjidhjeve të propozuara dhe efektet e tyre të vlerësohen përmes konsultimeve të përbashkëta mes qeverisë, punëdhënësve dhe sindikatave.

Burimi: Vijesti

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