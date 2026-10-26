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26 Tet 2026
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Mali i Zi

MILLATOVIQ: MALI I ZI SYNON TË NËNSHKRUAJË TRAKTATIN E ANËTARËSIMIT ME BE-në DERI NË VERËN E VITIT 2027

· 2 min lexim
MALI I ZI SYNON TË

Foto: predsjednik.me

Mali i Zi synon të mbyllë të gjithë kapitujt e mbetur të negociatave me Bashkimin Evropian deri në fund të këtij viti, të nënshkruajë Traktatin e Anëtarësimit deri në verën e vitit 2027 dhe të bëhet anëtar i plotë i BE-së në vitin 2028.

Kështu deklaroi presidenti i Malit të Zi, Jakov Millatoviq, gjatë takimit me eurodeputetët Tomas Vajc dhe Marjan Sharec, ku u diskutuan faza përfundimtare e negociatave, reformat prioritare dhe mbështetja e institucioneve evropiane.

Millatoviq theksoi se Mali i Zi ka një mundësi historike për t’u bërë anëtari i ardhshëm i BE-së, duke nënvizuar rëndësinë e konsensusit politik për integrimin evropian, forcimit të sundimit të ligjit, pavarësisë së gjyqësorit dhe përgjegjshmërisë së institucioneve.

Gjatë takimit u diskutuan edhe çështjet e hapura me Kroacinë, për të cilat Millatoviq vlerësoi se duhet të trajtohen veçmas nga negociatat e anëtarësimit, në mënyrë që të mos pengojnë rrugën evropiane të Malit të Zi.

Ai shtoi se anëtarësimi në BE në vitin 2028 do të ishte një mesazh i rëndësishëm për të gjithë Ballkanin Perëndimor se reformat sjellin rezultate konkrete dhe se perspektiva evropiane mbetet e besueshme.

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