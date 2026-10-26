ZENOVIQ: MALI I ZI DREJT MBYLLJES SË KAPITUJVE TË MBETUR TË NEGOCIATAVE ME BE-në
Foto: MEP
Mali i Zi ka dorëzuar pozicionet përfundimtare negociuese për 12 kapituj në procesin e integrimit evropian, rezultat i punës intensive të strukturës negociuese dhe administratës shtetërore.
Kryenegociatori Predrag Zenoviq bëri të ditur se vendi ka mbyllur përkohësisht 21 nga 33 kapitujt e negociatave dhe ka përmbushur të gjitha 98 kriteret përfundimtare.
Ai theksoi se fokusi tashmë është te mbyllja e kapitujve të mbetur dhe përgatitja e Traktatit të Anëtarësimit në BE.
Zenoviq nënvizoi se përfundimi me sukses i negociatave kërkon zbatimin e reformave brenda afateve, koordinim efikas të institucioneve dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me Komisionin Evropian dhe vendet anëtare.
Ai shtoi se administrata duhet të përgatitet që, që nga dita e parë e anëtarësimit, të marrë pjesë plotësisht në punën e institucioneve evropiane dhe në hartimin e politikave të BE-së.
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