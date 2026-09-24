Millennium, një nga fondet më të mëdha hedge në botë, vjen në Athinë
Qeveria greke e sheh si votë besimi për vendin si qendër investimesh; fondi amerikan me mbi 97 miliardë dollarë asete kërkon të tërheqë talente globale në kryeqytetin grek.
Gjiganti amerikan i menaxhimit të investimeve Millennium Management do të hapë zyrë në Athinë, një vendim që qeveria greke e përshëndeti të enjten si dëshmi të rritjes së atraktivitetit të vendit si qendër investimesh dhe financiare.
Lajmin e bëri të ditur ministri i Financave Kyriakos Pierrakakis, i cili tha se e diskutoi zgjerimin e fondit në Greqi me presidentin e kompanisë Ajay Nagpal dhe drejtorin ekzekutiv për EMEA Martin Pabari, pas një takimi me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis.
Sipas Pierrakakis, ky hap konfirmon momentumin e Greqisë si destinacion investimesh, ndërsa qeveria synon ta kthejë Athinën në një nyje europiane për investime dhe talente ndërkombëtare.
Vetë kompania thotë se zyra në Athinë do të mbështesë ekosistemin në rritje të menaxhimit të aseteve në Greqi dhe se zgjerimi përputhet me strategjinë e saj për të tërhequr profesionistë nga e gjithë bota në platformën e saj globale.
Millennium, i themeluar në vitin 1989 nga miliarderi Israel Englander, është një nga fondet multi-strategjike më të mëdha në botë, me mbi 97 miliardë dollarë asete nën menaxhim dhe më shumë se 7,000 punonjës në mbarë botën.
Burimi: Reuters
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