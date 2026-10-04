Ministria e Jashtme serbe propozon hapjen e 90 qendrave të votimit jashtë vendit për zgjedhjet e 25 tetorit
Më së shumti qendra propozohen në Bosnje e Hercegovinë — 28; në SHBA do të votohet në Uashington, Çikago dhe Nju Jork, ndërsa orari do të jetë 7:00–20:00 me orën e Serbisë, siç njofton agjencia Beta.
Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka propozuar hapjen e 90 qendrave të votimit jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare që mbahen më 25 tetor, siç njofton agjencia Beta. Më së shumti qendra propozohen në Bosnje e Hercegovinë — plot 28, thuhet në njoftimin e Ministrisë pas përcaktimit të propozimit të qendrave të votimit jashtë vendit.
Siç i është thënë sot agjencisë Beta në Ministri, numri i votuesve është një nga kriteret relevante, por nuk guxon të jetë baza e vetme mbi të cilën përcaktohen vendet. “Neni 9, paragrafi 1 i Udhëzimit për mënyrën e përcaktimit të qendrave të votimit parasheh që qendra e votimit jashtë vendit ‘nëse është e mundur’ përcaktohet për votimin e jo më shumë se 2.500 dhe jo më pak se 100 votuesve”, thuhet në letrën e Ministrisë që agjencia Beta ka pasur në dispozicion. Përdorimi i shprehjes “nëse është e mundur” tregon qartë se numri i votuesve është një kornizë e rëndësishme vendimmarrjeje, por jo kriteri i vetëm, absolut apo automatik.
Ministria thekson se duhen parë të gjitha rrethanat dhe kriteret me rëndësi për zhvillimin e ligjshëm, të sigurt dhe të papenguar të votimit. Përveç numrit dhe shpërndarjes gjeografike të votuesve, duhet të vlerësohen veçanërisht largësia dhe mundësia e qasjes në qendrën e votimit, ekzistenca dhe vendndodhja e përfaqësive diplomatiko-konsullore të Serbisë, situata e sigurisë në shtetin apo vendin ku organizohet votimi, kapacitetet e administratës si dhe disponueshmëria e ambienteve që plotësojnë kushtet hapësinore, teknike, të sigurisë dhe organizative.
Ministria i propozon Komisionit Republikan të Zgjedhjeve që të marrë vendim për orarin e votimit në qendrat jashtë vendit: të gjitha qendrat të hapen në orën 7:00 me orën e Serbisë dhe votimi të mbyllet në orën 20:00. Gjithashtu rikujtohet dispozita ligjore sipas së cilës rezultatet e votimit nga qendrat jashtë vendit nuk guxojnë të shpallen publikisht apo të afishohen në qendër para se të përfundojë votimi në Serbi, në mënyrë që të mos jenë të aksesueshme për qytetarët në Serbi teksa votimi është ende në zhvillim.
Në listën e propozuar, pas Bosnjës, në Kroaci propozohen dy qendra — në Zagreb me 748 votues dhe në Vukovar me 263 votues; në Australi dy — në Melburn me 391 votues dhe në Sidnei me 462; në Kanada një — në Otavë me 2.179 votues; në Shtetet e Bashkuara tre — në Uashington me 909 votues, në Çikago me 881 dhe në Nju Jork me 1.233 votues. Nga një qendër propozohet në Pretori të Afrikës së Jugut me 168 votues, në Tokio me 150, në Pekin me 484 dhe në Zelandën e Re me 289 votues; në Rusi votimi propozohet në Moskë me 422 votues dhe në Soçi me 134, ndërsa në Britaninë e Madhe një qendër në Londër me 1.852 votues.
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