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Mali i Zi

Misioni i OSBE-së forcon kapacitetet e policisë malazeze për intervistim etik dhe regjistrim të provave

Trajnimi dyditor në Podgoricë mblodhi 16 punonjës policie, ndërsa deri në fund të vitit OSBE-ja do të sigurojë pajisje regjistrimi për shërbimet e sigurisë në Berane, Bjello Polje, Podgoricë dhe Rozhajë

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Mënyra e drejtë e zhvillimit dhe e regjistrimit të bisedave policore është thelbësore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, besueshmërinë e provave dhe drejtësinë e procedurave penale — ky ishte vlerësimi në trajnimin për intervistimin etik dhe përdorimin e saktë të pajisjeve të regjistrimit, që Misioni i OSBE-së në Mal të Zi organizoi në Podgoricë, siç njofton RTCG-ja.

Sipas raportimit të RTCG-së, trajnimi dyditor u mbajt me kërkesë të disa partnerëve, mes tyre gazetarë dhe Drejtoria e Policisë, ndërsa Misioni njoftoi se deri në fund të vitit do të sigurojë pajisje regjistrimi për shërbimet e sigurisë në Berane, Bjello Polje, Podgoricë dhe Rozhajë.

Shefi i Misionit të OSBE-së në Mal të Zi, Jan Haukas, duke hapur trajnimin theksoi se nisma pasqyron angazhimin e përbashkët për një veprim policor të drejtë, profesional dhe të ligjshëm. Sipas tij, intervista është një nga mjetet më të rëndësishme të policisë dhe shpesh kontakti i parë i drejtpërdrejtë mes individit dhe policisë, qoftë viktimë, dëshmitar apo i dyshuar, ndaj mënyra e zhvillimit të saj ndikon si në besueshmërinë e informacionit, ashtu edhe në ndjenjën e respektit dhe sigurisë së personit.

Ndihmësdrejtori i Drejtorisë së Policisë për Sektorin e policisë së kompetencës së përgjithshme, Haris Gjurgjeviq, vuri në dukje se sigurimi dhe instalimi i pajisjeve të regjistrimit janë ndër kërkesat detyruese sipas standardeve të Komitetit të Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës (CPT), të cilat Mali i Zi duhet t’i përmbushë, veçanërisht për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe kategorive të cenueshme.

Në trajnim, siç njofton RTCG-ja, morën pjesë 16 punonjës policie. Nën drejtimin e një psikologu dhe një psikologu klinik, ata punuan mbi teknikat e destinuara për fëmijët dhe të rriturit, ndikimin e traumës në kujtesë dhe mënyrat e mbrojtjes së të drejtave të viktimave dhe dëshmitarëve, me vëmendje të veçantë te aspektet ligjore dhe psikologjike të marrjes së deklaratave dhe komunikimi me kategoritë e cenueshme.

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