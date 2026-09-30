Mitropoliti Mihailo i kërkon BE-së dhe Quintit të drejta të barabarta për Kishën Ortodokse Malazeze
Në një letër të hapur, kreu i Kishës Ortodokse Malazeze kërkon tokë për ndërtimin e objekteve fetare dhe marrëveshje me shtetin, siç kanë komunitetet e tjera fetare
Arqipeshkvi i Cetinjës dhe mitropoliti i Kishës Ortodokse Malazeze, Mihailo, i ka dërguar një letër të hapur ambasadorit të Bashkimit Europian dhe ambasadorëve të vendeve të Quintit, në të cilën kritikon qëndrimin e BE-së ndaj të drejtave fetare, identitetit malazez dhe revizionizmit historik në Mal të Zi, siç njofton portali Vijesti.
Mitropoliti ka pyetur kush në Bashkimin Europian e ka ndryshuar politikën, duke i vënë afatet dhe anëtarësimin mbi vlerat europiane. Sipas tij, populli malazez dhe besimtarët e Kishës Ortodokse Malazeze ndihen të zhgënjyer nga qëndrimi i BE-së ndaj asaj që po ndodh në Mal të Zi. “Prej vitesh dëgjonim se fillimisht duhej të ndërtonim një shtet qytetarësh të barabartë, e pastaj të bëheshim anëtarë të Bashkimit Europian. Sot flitet kryesisht për afate dhe mbylljen e kapitujve. Kush në Bashkimin Europian ka vendosur që shpejtësia e zgjerimit të jetë më e rëndësishme se liria e besimit, barazia para ligjit dhe respektimi i identitetit të popullit që jeton në atë shtet?”, shkruan Mihailo.
Duke folur për qëndrimin ndaj Kishës Ortodokse Malazeze, Mihailo pretendon se kërkesat e saj për tokë dhe ndërtimin e objekteve fetare mbeten pa përgjigje efektive. Sipas tij, mundësia e hapur më herët që Kisha të merrte një parcelë për tempull u ndalua me vendim të pushtetit shtetëror, ndërsa ende nuk po nënshkruhet marrëveshja me të cilën do të rregulloheshin marrëdhëniet e shtetit me këtë kishë. “Kërkojmë që fondet publike dhe prona të jenë të aksesueshme për komunitetet fetare sipas kritereve të barabarta dhe të qarta. Sot një barazi të tillë nuk e shohim”, theksoi Mihailo.
Ai komentoi posaçërisht Raportin e Komisionit Europian për Malin e Zi për vitin 2025, në të cilin thuhet se liria e besimit kryesisht respektohet. “Pyesim: a hynë në këtë vlerësim ankesat tona, vendimet për tokën, kërkesat pa përgjigje dhe refuzimi shumëvjeçar për të rregulluar marrëdhëniet me ne si me komunitetet e tjera fetare? Nëse jo, si mund të jetë i plotë ky vlerësim?”, pyeti mitropoliti.
Mihailo foli gjithashtu për revizionizmin historik dhe relativizimin e krimeve të luftës, duke pretenduar se dukuri të tilla kalojnë pa paguar çmim politik. Ai iu referua rezolutës së Parlamentit Europian për Malin e Zi të vitit 2025, në të cilën, sipas tij, u paralajmërua për revizionizmin politik dhe u dënua lavdërimi i kriminelëve të luftës. “Prandaj e kuptojmë edhe më vështirë heshtjen ndaj atyre që mohojnë identitetin malazez dhe relativizojnë krimet, ndërsa njëkohësisht marrin njohje politike përmes procesit europian. Bashkimi Europian nuk guxon me njërën dorë të dënojë një politikë të tillë, e me tjetrën t’i hapë dyert e partneritetit pa kushte të qarta”, tha Mihailo.
Sipas tij, për shkak të këtij qëndrimi, mes malazezve po dobësohet jo vetëm entuziazmi, por edhe mbështetja e hapur për anëtarësimin në BE. Mitropoliti i kërkoi Komisionit Europian, Delegacionit të BE-së dhe ambasadave të vendeve të Quintit të njoftojnë publikisht nëse barazia e komuniteteve fetare, mbrojtja e identitetit malazez dhe kundërshtimi i revizionizmit historik janë vërtet kushte të rrugës europiane të Malit të Zi, duke kërkuar gjithashtu që pretendimet e Kishës të shqyrtohen në kuadër të Kapitullit 23. “Na duhet një përgjigje e qartë, jo edhe një shprehje parimore mbështetjeje për vlerat europiane. Europa në të cilën besuam fillon nga të drejtat e çdo njeriu. Nëse këto të drejta për ne mund të presin, atëherë na kërkoni të besojmë në një anëtarësim në të cilin do të mbetemi qytetarë të dorës së dytë”, përfundoi Mihailo.
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