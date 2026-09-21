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Greqia

Mitsotakis nis sot vizitën në SHBA: nga selitë e Nvidia e Tesla te Asambleja e OKB-së

· 2 min lexim
Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis niset sot nga San Francisco për javën e nivelit të lartë të Asamblesë së 81-të të Përgjithshme të OKB-së. Vizita nis me kontakte me kompani të teknologjisë së lartë dhe me grekët e Silicon Valley, në një agjendë të fokusuar te investimet dhe teknologjia.

Sot në mëngjes, sipas programit, Mitsotakis do të vizitojë selitë e dy gjigantëve të teknologjisë, Nvidia dhe Tesla. Pasdite ai do të flasë në eventin e Endeavor Greece me temë “The Future of AI Elsewhere”, kushtuar inteligjencës artificiale.

Nesër agjenda vazhdon me takimin me kryebashkiakun e San Franciscos, Daniel Lurie, dhe një fjalim në Universitetin Stanford, në Hoover Institution, ku do të bisedojë me ish-sekretaren amerikane të Shtetit Condoleezza Rice.

Më pas kryeministri udhëton drejt New York-ut, ku të enjten, më 24 shtator pasdite, do të mbajë fjalimin në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Ai do të takohet gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, António Guterres, dhe do të marrë pjesë në një event për inteligjencën artificiale në Universitetin Columbia.

Të mërkurën, më 23 shtator, Mitsotakis do të marrë pjesë në eventin nismëtar të aleancës globale OceanEye, të bashkëkryesuar nga Ursula von der Leyen dhe Mark Carney, si dhe në një drekë me 28 organizata të diasporës greke në SHBA. Të premten, më 25 shtator, ai do të japë një intervistë live për Bloomberg TV.

Në New York agjenda e investimeve zë vend qendror: një tryezë e rrumbullakët me mbi 30 investitorë institucionalë dhe drejtues të organizatave ndërkombëtare financiare, ku pritet të promovohen mundësitë e investimit në Greqi.

Burimi: politikanea.com

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