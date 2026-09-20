Dramë në Heraklion: OFI shpëton barazimin 2-2 me Asterasin në minutën e 95-të
Nikolaos Athanasiou shpëtoi OFI-n me golin e barazimit në minutën e 95-të ndaj Asteras Tripolis, në një mbrëmje dramatike në Heraklion.
Një mbrëmje dramatike u përjetua të dielën në stadiumin Theodoros Vardinogiannis në Heraklion, ku OFI dhe Asteras Tripolis u ndanë në barazim 2-2, në ndeshjen e vlefshme për javën e pestë të Super Ligës së Greqisë. Vendasit shpëtuan pikën në frymën e fundit, me golin e Nikolaos Athanasiou në minutën e 95-të.
Pjesa e parë u mbyll në barazim 1-1. OFI kaloi në avantazh në minutën e 18-të me Giannis Apostolakis, i cili gëzoi tifozët vendas, por Asteras reagoi shpejt dhe barazoi vetëm gjashtë minuta më vonë me Federico Macheda, duke e çuar ndeshjen në pushim në baraspeshë të plotë.
Në fillim të pjesës së dytë, Asteras përmbysi rezultatin: Kalvin Ketu Jih shënoi në minutën e 50-të dhe i dha avantazhin 2-1 mysafirëve nga Tripoli, të cilët u duk se po shkonin drejt një fitoreje të madhe në transfertë.
Por OFI nuk u dorëzua. Në minutën e 95-të, zëvendësuesi Nikolaos Athanasiou, i asistuar nga Kresimir Krizmanic, shënoi golin e barazimit 2-2 dhe shpërtheu në festë stadiumin, duke i dhuruar skuadrës së tij një pikë të çmuar në fundin dramatik të takimit.
Burimi: Sportradar
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